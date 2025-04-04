Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στο ανατολικό τμήμα της Πόλης της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ότι ξεκίνησε νέα χερσαία επιχείρηση στη Σουτζαΐγια, ανατολική συνοικία της Πόλης της Γάζας, στον παλαιστινιακό θύλακα της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο της προσπάθειά του να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στην περιοχή.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) πρόσθεσαν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο ισραηλινός στρατός εξουδετέρωσε αρκετούς τρομοκράτες και κατέστρεψε υποδομές της Χαμάς. Μεταξύ των υποδομών που καταστράφηκαν ήταν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς που ήταν αρμόδιο για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τρομοκρατικών επιθέσεων, σύμφωνα με τις IDF.

«Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών, οι (ισραηλινές δυνάμεις) άρχισαν να διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή της Σουτζαΐγια (...) προκειμένου να επεκτείνουν τη ζώνη ασφαλείας», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στην ουδέτερη ζώνη που εγκαθίδρυσε ο ισραηλινός στρατός στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Πηγή: skai.gr

