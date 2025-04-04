Το ένοπλο σκέλος της Χαμάς προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ ότι η στρατιωτική επιχείρησή του στη Λωρίδα της Γάζας δημιουργεί μια κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη» για τους ομήρους, καθώς οι μισοί από αυτούς που είναι ακόμη εν ζωή βρίσκονται στις ζώνες για τις οποίες ζητήθηκε εκκένωση.

«Οι μισοί από τους εν ζωή αιχμάλωτους εχθρούς βρίσκονται στις ζώνες που ο κατοχικός στρατός ζήτησε να εκκενωθούν τις τελευταίες ημέρες», αναφέρεται σε μια ανακοίνωση που υπογράφει ο Άμπου Ομπέιντα, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσεμ, της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Αποφασίσαμε να μη μεταφέρουμε αυτούς τους κρατούμενους εκτός των ζωνών αυτών και (να παραμείνουν εκεί) λαμβάνοντας ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, όμως (αυτή η κατάσταση) είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τη ζωή τους», πρόσθεσε.

«Εάν ο εχθρός νοιάζεται για τη ζωή αυτών των αιχμαλώτων, πρέπει να διαπραγματευτεί αμέσως την απομάκρυνσή τους ή την απελευθέρωσή τους», συνεχίζει η ανακοίνωση, επιρρίπτοντας «όλη την ευθύνη για τη ζωή των κρατουμένων» στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Έπειτα από δύο μήνες εύθραυστης εκεχειρίας, κατά την οποία απελευθερώθηκαν 33 Ισραηλινοί όμηροι (οι οκτώ ήταν ήδη νεκροί), σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση περίπου 1.800 Παλαιστινίων, το Ισραήλ ξανάρχισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, πολλαπλασιάζοντας τους βομβαρδισμούς και στέλνοντας στρατιώτες σε πολλές ζώνες από τις οποίες είχε αποσυρθεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η κυβέρνησή του υποστηρίζουν ότι η εντεινόμενη στρατιωτική πίεση είναι ο μόνος τρόπος για να αναγκάσουν τη Χαμάς να επιστρέψει τους περίπου 60 ομήρους, νεκρούς και ζωντανούς, που κρατά ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας.

