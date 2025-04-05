Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε χθες Παρασκευή βίντεο που κατ’ αυτόν δείχνει δεκάδες μαχητές του κινήματος των Χούθι καθώς σκοτώνονται σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην Υεμένη, συνοδεύοντάς το με το σαρκαστικό επιφώνημα «ουπς», μέσω Truth Social.

Οι εικόνες, ασπρόμαυρες, τραβηγμένες από ψηλά —κατά πάσα πιθανότητα από στρατιωτικό drone— δείχνουν δεκάδες ανθρώπους που έχουν σχηματίσει κύκλο, προτού πέσει βόμβα.

Η κάμερα καταγράφει την έκρηξη, πυκνό καπνό, κατόπιν εικόνες του σημείου που επλήγη, όπου δεν έχει απομείνει τίποτα, διακρίνονται μόνο μερικά οχήματα σε μικρή απόσταση.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again!



Donald Trump Truth Social 04/04/25 05:40 PM pic.twitter.com/zafEdKwKtM — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2025

«Αυτοί οι Χούθι είχαν συγκεντρωθεί για να λάβουν διαταγές για μια επίθεση», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ πάνω από το βίντεο.

«Ουπς, δεν θα γίνει καμιά επίθεση από αυτούς τους Χούθι! Δεν θα βυθίσουν ποτέ πλοία μας ξανά!», πρόσθεσε.

Την Τρίτη, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ εξέφρασε ικανοποίηση για πάνω από «200 επιτυχή πλήγματα» εναντίον των ανταρτών της Υεμένης, καθώς η ένταση έχει αυξηθεί κατακόρυφα από τα μέσα Μαρτίου ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το κίνημα, που θεωρείται ότι υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η Ουάσιγκτον εξάλλου ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας πως στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι άρχισαν να βάζουν στο στόχαστρο με πυραύλους και drones την εμπορική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα περίπου έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, εμποδίζοντας την πρόσβαση στη Διώρυγα του Σουέζ, από όπου διερχόταν ως πέρυσι περί το 12% της παγκόσμιας θαλάσσιας εμπορικής κίνησης. Λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.