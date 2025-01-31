Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Πέμπτη ότι πιθανόν η Κίνα έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης να κλείσει τη Διώρυγα του Παναμά σε περίπτωση σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και ότι η Ουάσιγκτον σκοπεύει να αντιμετωπίσει απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Λίγες μέρες πριν επισκεφθεί την Κεντρική Αμερική στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό ως κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ, ο Ρούμπιο, σε μια συνέντευξη στο The Megyn Kelly Show του Sirius XM, μετέφερε ορισμένες από τις ανησυχίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κινεζική επιρροή στη στρατηγική οδό.

Ο Τραμπ, στην εναρκτήρια ομιλία του στις 20 Ιανουαρίου, κατηγόρησε ξανά τον Παναμά ότι αθέτησε τις υποσχέσεις που έδωσε για την οριστική αλλαγή στο καθεστώς του καναλιού το 1999 και ότι παραχώρησε τη λειτουργία του στην Κίνα - ισχυρισμούς που η κυβέρνηση του Παναμά έχει κατηγορηματικά αρνηθεί.

Ορκίστηκε τότε ότι οι ΗΠΑ θα έπαιρναν πίσω το κανάλι, αλλά δεν είπε πότε και πώς.

Ο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια της καριέρας του στη Γερουσία, εντόπισε μια εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ που εκμεταλλεύεται δύο λιμάνια στις εισόδους του Ατλαντικού και του Ειρηνικού του καναλιού ως κίνδυνο για τις ΗΠΑ επειδή «μπορεί να κάνουν ό,τι τους πει η (κινεζική) κυβέρνηση».

«Και αν η κυβέρνηση στην Κίνα σε μια σύγκρουση τους πει να κλείσουν τη Διώρυγα του Παναμά, θα πρέπει να το κάνουν», είπε ο Ρούμπιο. «Και στην πραγματικότητα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έχουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης να το κάνουν. Αυτό είναι μια άμεση απειλή».

«Το κανάλι ανήκει στον Παναμά»

Η κυβέρνηση του Παναμά αρνήθηκε κατηγορηματικά την παραχώρηση της λειτουργίας του καναλιού στην Κίνα και επιμένει ότι διαχειρίζεται το κανάλι δίκαια σε όλες τις ναυτιλιακές μεταφορές.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο απέκλεισε το ενδεχόμενο να συζητήσει τον έλεγχο του καναλιού με τον Ρούμπιο όταν επισκέπτεται τη χώρα. «Το κανάλι ανήκει στον Παναμά», είπε στους δημοσιογράφους.

Αν και το ίδιο το κανάλι λειτουργεί από τον Παναμά, τα δύο λιμάνια εκατέρωθεν διευθύνονται από την εταιρεία CK Hutchinson 0001.HK με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλα κοντινά λιμάνια λειτουργούν από ιδιωτικές εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα

Ο Ρούμπιο δεν επανέλαβε την υπόσχεση του Τραμπ να ανακαταλάβει το κανάλι, αλλά επέμεινε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που έθεσε ο πρόεδρος, λέγοντας ότι η τρέχουσα κατάσταση «απλώς δεν μπορεί να συνεχιστεί».

«Θα υποστήριζα ότι το κανάλι βρίσκεται ήδη στην αγκαλιά των Κινέζων», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί σύντομα.

Οι επικριτές κατηγόρησαν τον Τραμπ για σύγχρονο ιμπεριαλισμό στις απειλές του για το κανάλι καθώς και για τη Γροιλανδία, μια ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια ρητορική θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη Ρωσία στον πόλεμο της στην Ουκρανία και να δικαιολογήσει την Κίνα εάν αποφασίσει μια ενδεχόμενη σύγκρουση.

Ορισμένοι αναλυτές αμφισβήτησαν εάν ο Τραμπ είναι σοβαρός στο να επιδιώξει αυτό που οι επικριτές λένε ότι θα ήταν «αρπαγή γης», εικάζοντας ότι μπορεί να θέτει μια ακραία διαπραγματευτική θέση για να αποσπάσει παραχωρήσεις αργότερα.

Πηγή: skai.gr

