Οι ΗΠΑ στοχεύουν να αντιμετωπίσουν την επιρροή της Κίνας στον Παναμά

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ναυτιλιακής Επιτροπής θα πει σε επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλογές για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη παρουσία της Κίνας και των κινεζικών εταιρειών στον Παναμά.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν πίσω τη Διώρυγα του Παναμά, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε και πώς σκόπευε να διεκδικήσει εκ νέου τη διώρυγα - η οποία είναι το κυρίαρχο έδαφος ενός συμμάχου.

«Πρέπει να αυξήσουμε την υποστήριξη για αμερικανικές εταιρείες που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στον Παναμά και σε ολόκληρη την Αμερική. Οι κινεζικές εταιρείες δεν πρέπει να είναι οι μοναδικοί πλειοδότες στα συμβόλαια», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ναυτιλιακής Επιτροπής Louis E. Sola σε γραπτή κατάθεση που θα παρουσιαστεί την Τρίτη σε ακρόαση της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας για τη Διώρυγα του Παναμά, μεταδίδει το Reuters.

Ο Sola πρόσθεσε ότι «οι κινεζικές εταιρείες μπόρεσαν να συνάψουν συμβάσεις ανάπτυξης δισεκατομμυρίων δολαρίων στον Παναμά, πολλά από τα οποία ήταν έργα φυσικής υποδομής, μερικά πάνω ή δίπλα στη Διώρυγα του Παναμά».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας Τεντ Κρουζ δήλωσε πριν από την ακρόαση: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήρωσαν και έχτισαν τη Διώρυγα του Παναμά, αλλά ο Παναμάς συμπεριφέρεται άδικα στην Αμερική και παραχωρεί τον έλεγχο βασικών υποδομών στην Κίνα».

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε αρνηθεί να αποκλείσει την πιθανή χρήση στρατιωτικής βίας, προκαλώντας κριτική από τους λατινοαμερικανούς φίλους και εχθρούς της Ουάσιγκτον.

Στην κατάθεση του Sola, είπε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι χωρίς επιλογές για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης παρουσίας της Κίνας και των κινεζικών εταιρειών στον Παναμά και σε ολόκληρη την Αμερική. Ούτε είμαστε χωρίς επιλογές όσον αφορά στη βιωσιμότητα του Καναλιού».

Είπε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας η προστασία της ανεξαρτησίας της Αρχής της Διώρυγας του Παναμά.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Παναμάς διαχειρίζεται τη διώρυγα υπεύθυνα για το παγκόσμιο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Περισσότερο από το 40% της κίνησης εμπορευματοκιβωτίων στις ΗΠΑ, αξίας περίπου 270 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, διέρχεται από τη Διώρυγα του Παναμά.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, ο Sola και ο τότε πρόεδρος του FMC, Dan Maffei, επισκέφτηκαν τον Παναμά και συναντήθηκαν με τον Mulino αφού οι συνθήκες ξηρασίας επηρέασαν σοβαρά τις λειτουργίες του καναλιού.

Ο Μαφέι είπε σε γραπτή μαρτυρία που θα παρουσιαστεί στην επιτροπή της Γερουσίας την Τρίτη ότι «η περσινή περίοδος βροχών του Παναμά έχει ευτυχώς μετριάσει τα οξέα προβλήματα ύδρευσης προς το παρόν και αποκατέστησε τους κανονικούς όγκους διέλευσης».

Ο Ρούμπιο θα επισκεφθεί τον Παναμά εν μέσω της πίεσης του Τραμπ να πάρει πίσω το κανάλι.

Πηγή: skai.gr

