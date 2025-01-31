Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα θα εργαστεί για τον σχηματισμό μιας συμπεριληπτικής μεταβατικής κυβέρνησης που θα εκπροσωπεί διαφορετικές κοινότητες, η οποία θα οικοδομήσει τους θεσμούς και θα διοικήσει τη χώρα μέχρι να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, δήλωσε σήμερα στην πρώτη του ομιλία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή «διάσκεψης εθνικού διαλόγου» κατά την πρώτη του ομιλία προς το έθνος μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από σχεδόν δύο μήνες.

«Θα ανακοινώσουμε μέσα στις επόμενες ημέρες μια επιτροπή που θα επιφορτιστεί με την προετοιμασία της διάσκεψης εθνικού διαλόγου, μιας άμεσης πλατφόρμας συζητήσεων, για να ακούσουμε τις διαφορετικές απόψεις για το μελλοντικό πολιτικό μας πρόγραμμα», δήλωσε ο Σάρα στη σύντομη ομιλία του που μεταδόθηκε από αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα.

Θα ακολουθήσει, όπως είπε, η διαδικασία για την κατάρτιση νέου Συντάγματος που εκτίμησε ότι μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερα χρόνια. Ανάλογο είναι το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών. Δήλωσε ότι θα σχηματίσει ένα μικρό νομοθετικό όργανο για να καλυφθεί το κοινοβουλευτικό κενό έως ότου διεξαχθούν εκλογές, μετά τη διάλυση του συριακού κοινοβουλίου την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος της Συρίας τόνισε ότι θέλει να διαφυλάξει την «ειρήνη μεταξύ των πολιτών» και την «εδαφική ενότητα» της χώρας.

Διαβεβαίωσε ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων του είναι η διατήρηση της «ειρήνης μεταξύ των πολιτών» και η διαφύλαξη της εδαφικής ενότητας της Συρίας υπό την κυριαρχία «μιας αρχής», σε μια κατακερματισμένη χώρα από τον πόλεμο.

Θα πρέπει επίσης «να διωχθούν οι εγκληματίες που έκαναν να χυθεί το συριακό αίμα και διέπραξαν σφαγές και εγκλήματα» είτε βρίσκονται στη χώρα είτε στο εξωτερικό, υποσχέθηκε ο μεταβατικός πρόεδρος και δεσμεύτηκε να εγκαθιδρύσει "πραγματική δικαιοσύνη" στη μεταβατική αυτή περίοδο.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι επιθυμεί «την εδαφική ενότητα της Συρίας, όλης της Συρίας, και να εδραιώσει την κυριαρχία της υπό μία αρχή».

Πηγή: skai.gr

