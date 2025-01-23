Μάρκο Ρούμπιο: Στον Παναμά το πρώτο επίσημο ταξίδι εν μέσω απειλών για Διώρυγα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί τον Παναμά, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, δήλωσε σήμερα πηγή στο Reuters, εν μέσω των απειλών του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για «ανάκτηση» από τις ΗΠΑ της Διώρυγας του Παναμά, απειλή που έχει εξοργίσει τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής.

Ο Ρούμπιο αναμένεται να αναχωρήσει στις 31 Ιανουαρίου και να ταξιδέψει την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, κάνοντας επιπλέον στάσεις στη Γουατεμάλα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, την Κόστα Ρίκα και το Ελ Σαλβαδόρ, σύμφωνα με την πηγή, που είναι ενήμερη των σχεδίων.

Ο προγραμματισμός του ταξιδιού είναι ακόμη υπό επεξεργασία, και η σειρά που θα επισκεφτεί τις χώρες αυτές ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ενδέχεται να αλλάξει, πρόσθεσε η πηγή.

Όταν κλήθηκε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να σχολιάσει το δημοσίευμα, τόνισε ότι δεν έχει ταξιδιωτικά σχέδια να ανακοινώσει επί του παρόντος.

Στην ομιλία ορκωμοσίας του τη Δευτέρα, ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του ότι η Ουάσινγκτον θα «ανακτήσει» τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά, στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η Διώρυγα, που κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ, εγκαινιάστηκε το 1914 και ο έλεγχός της παραδόθηκε στον Παναμά το 1999, δυνάμει συμφωνίας που είχε συνάψει με τη χώρα ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η χώρα του υφίσταται «άδικη» μεταχείριση από τον Παναμά και ότι το «δώρο» αυτό δεν έπρεπε να είχε «δοθεί» ποτέ στη χώρα. «Οι υποσχέσεις που μας είχε δώσει ο Παναμάς δεν τηρούνται» δήλωσε επιμένοντας πως τα κόστη διέλευσης των αμερικανικών πλοίων είναι διογκωμένα, παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις της αρμόδιας αρχής. Και «πάνω απ’ όλα, η Κίνα εκμεταλλεύεται τη Διώρυγα του Παναμά, και δεν τη δώσαμε στην Κίνα, τη δώσαμε στον Παναμά. Και θα την ξαναπάρουμε πίσω», είπε, χωρίς να ξεκαθαρίσει πώς.

Αντιδρώντας άμεσα μετά την ομιλία αυτή, ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, δήλωσε ότι η Διώρυγα «είναι και θα συνεχίσει να είναι του Παναμά».

Χθες μάλιστα ο Μουλίνο από το Νταβός, τόνισε ότι η Διώρυγα του Παναμά δεν ήταν «δώρο» των ΗΠΑ. «Η Διώρυγα του Παναμά ανήκει στον Παναμά και θα συνεχίσει να ανήκει στον Παναμά. Η Διώρυγα του Παναμά δεν ήταν μια παραχώρηση ή ένα δώρο των Ηνωμένων Πολιτειών», επανέλαβε σε ένα στρογγυλό τραπέζι που οργανώθηκε με την ευκαιρία της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στην Ελβετία.

Την Τρίτη, η παναμαϊκή κυβέρνηση εξέφρασε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες την ανησυχία της για την πρόθεση που εξέφρασε δημόσια επανειλημμένα ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη Διώρυγα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

