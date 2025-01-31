Δικαστής των ΗΠΑ εμποδίζει την κυβέρνηση Τραμπ να μεταφέρει τρανς γυναίκα κρατούμενη σε ανδρικές φυλακές

Ένας αμερικανός δικαστής εμπόδισε προσωρινά τους ομοσπονδιακούς σωφρονιστικούς υπαλλήλους να μεταφέρουν μια τρανς γυναίκα σε ανδρικό κέντρο και να της αρνηθούν την πρόσβαση σε φροντίδα που έχει σχέση με το φύλο, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν οι δικηγόροι της την Πέμπτη.

Η προσωρινή απαγόρευση εκδόθηκε από τον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ Τζορτζ Ο' Τουλ στη Βοστώνη την Κυριακή, ενώ η υπόθεση της κρατούμενης μπλοκαρίστηκε αμφισβητώντας την εντολή που υπέγραψε ο Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, την πρώτη ημέρα επιστροφής του στην εξουσία, στοχεύοντας σε αυτό που αποκάλεσε «εξτρεμισμό της ιδεολογίας του φύλου».

Η εντολή του Τραμπ οδήγησε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναγνωρίσει μόνο δύο, βιολογικά διαφορετικά φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Σύμφωνα με αυτή την εντολή οι τρανς γυναίκες θα πρέπει να κρατούνται σε ανδρικές φυλακές και επιπλέον χάνουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση για οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψη που έχει σχέση με το φύλο.

Η μήνυση υποβλήθηκε την Κυριακή από την κρατούμενη, γνωστή με το ψευδώνυμο Μαρία Μόε, και αμέσως μετά σφραγίστηκε από τον Ο' Τουλ, ο οποίος ήταν διορισμένος από τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, καθώς σε εξέλιξη βρισκόταν μια ακρόαση για την υπόθεση.

Η υπόθεσή της κατατέθηκε από τους δικηγόρους της σε δύο ομάδες δικαιωμάτων LGBTQ, συμπεριλαμβανομένων των GLBTQ Legal Advocates & Defenders, ή GLAD, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι ο Ο' Τουλ, είχε εκδώσει την Κυριακή προσωρινό περιοριστικό ένταλμα που θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι την απόφαση για το εάν θα εκδοθεί διαταγή μεγαλύτερης διάρκειας.

«Η εντολή του δικαστή απαιτεί από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να κρατούν την κρατούμενη σε μια γυναικεία εγκατάσταση και να διατηρούν την ιατρική της περίθαλψη», είπε η GLAD. Η Jennifer Levi, δικηγόρος της κρατούμενης, δήλωσε ικανοποίηση που η πελάτης της «μένει ακίνητη προς το παρόν».

Ο Ο' Τουλ εξακολουθεί να εξετάζει εάν θα εκδώσει μεγαλύτερη προκαταρκτική διαταγή. Τρεις άλλες τρανς γυναίκες στη φυλακή υπέβαλαν παρόμοια μήνυση την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, αμφισβητώντας επίσης την πολιτική του Τραμπ.

Οι δικηγόροι της Μόε είπαν ότι μια μέρα αφότου ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμά του, αξιωματούχοι του ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών την ενημέρωσαν ότι μεταφερόταν από μια γυναικεία φυλακή σε ανδρικές εγκαταστάσεις, εκθέτοντας την σε «εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο παρενόχλησης, κακοποίησης, βίας και σεξουαλικής επίθεσης».

Οι δικηγόροι της είπαν ότι το Bureau of Prisons άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο την αναγνώριζε δημόσια, από «θηλυκό» σε «αρσενικό», και ήταν έτοιμο να διακόψει την πρόσβαση της κρατούμενης στις ορμόνες που έπαιρνε από τότε που ήταν έφηβη για να αντιμετωπίσει τη δυσφορία του φύλου της.

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ έκανε διακρίσεις λόγω φύλου, παραβιάζοντας τα δικαιώματα της ενάγουσας σύμφωνα με την Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ. Υποστήριξαν επίσης ότι η επικείμενη μεταφορά της σε ανδρική φυλακή θα παραβίαζε την απαγόρευση της όγδοης τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ κατά της σκληρής και ασυνήθιστης τιμωρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.