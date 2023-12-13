Έχασε τη δίκη με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail o πρίγκιπας Χάρι και σύμφωνα με το NBC θα πρέπει να καταβάλει σχεδόν 50.000 λίρες (περισσότερα από 60.000 δολάρια) σε νομικά έξοδο στον εκδότη.

Prince Harry's lawsuit against the Daily Mail publisher will be able to go to trial in the U.K. pic.twitter.com/yaXgd2wBPf November 11, 2023

Υπενθυμίζεται πως ο δούκας του Σάσεξ είχε μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση την Associated Newspapers Ltd. για ένα άρθρο που έλεγε ότι ο Χάρι προσπάθησε να κρύψει τις προσπάθειες που έκανε για να διατηρήσει τη δημόσια χρηματοδότηση από Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν αποφάνθηκε την Παρασκευή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου ότι ο εκδότης μπορεί να αποδείξει ότι άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2022 ήταν μια «ειλικρινή γνώμη» και «δεν ήταν συκοφαντικό».

Θα πρέπει να πληρώσει περισσότερα από 60.000 δολάρια μέχρι τις 29/12

Ο Χάρι ισχυρίστηκε ότι το άρθρο ήταν «θεμελιωδώς ανακριβές» και ότι η εφημερίδα τον δυσφήμισε όταν έγραψε ότι είπε ψέματα στις αρχικές δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με τις προσπάθειες να αμφισβητήσει την απόφαση του κράτους -να του αφαιρέσει όλα τα προνόμια που είχε σαν μέλος της βασιλικής οικογένειας - μετά τη μετακόμιση στις ΗΠΑ το 2020.

Για την ακρίβεια, ο Χάρι πρέπει να καταβάλει τις 48.447 λίρες (60.927 δολάρια) μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου.

Η Associated Newspapers είναι ένας από τους τρεις εκδότες βρετανικών σκανδαλοθηρικών εφημερίδων που μηνύει για τους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποίησαν παράνομα μέσα, όπως εξαπάτηση, τηλεφωνική υποκλοπή ή πρόσληψη ιδιωτικών ερευνητών, για να προσπαθήσουν να ξεθάψουν διάφορα εναντίον του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.