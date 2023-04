Ο Πούτιν κατηγορεί τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία - «Οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον είναι σε βαθιά κρίση»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στην πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Λιν Τρέισι κατά την διάρκεια τελετής επίδοσης των διαπιστευτηρίων ξένων πρεσβευτών που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο, ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στην επανάσταση στην Ουκρανία το 2014 οδήγησε στην σημερινή κατάσταση στην οποία η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται σε σύγκρουση.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον είναι σε βαθιά κρίση.

Putin accepts the credentials of the new US ambassador Lynne Tracy (and other ambassadors) and then proceeds to lecture her on “color revolutions," "support for the 2014 state coup in Kyiv" (and other things). (source: https://t.co/Hf2WCcI2AM) pic.twitter.com/vFgBm0TafU