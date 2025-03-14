Ο Πούτιν πέταξε την μπάλα πίσω στην Ουάσιγκτον

Της Αθηνάς Παπακώστα

Με πολλές απορίες, επιφυλάξεις και μία σειρά από όρους εμφανίστηκε χθες, Πέμπτη, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 30 ημερών, το οποίο συμφωνήθηκε την Τρίτη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Έχοντας στο πλευρό του, τον τελευταίο πιστό του σύμμαχο σε ευρωπαϊκό έδαφος, τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο Βλάντιμιρ Πούτιν είπε «ναι μεν, αλλά» στην αμερικανική πρόταση για παύση των εχθροπραξιών και έθεσε τις απαραίτητες για τη Μόσχα προϋποθέσεις, προκειμένου πρωτίστως να αντιμετωπιστούν, όπως είπε, τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης και κατά συνέπεια «οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός να οδηγήσει σε μία μακρόχρονη ειρήνη».

Απευθύνοντας μία σειρά από ερωτήματα ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας άρχισε να υφαίνει έναν ιστό προϋποθέσεων, οι οποίες τρόπον τινά αποκάλυπταν τα κατά τη Μόσχα ελλείμματα και κενά της πρότασης της Ουάσιγκτον στην οποία έχει συναινέσει ήδη το Κίεβο.

Όσο δε ο Βλάντιμιρ Πούτιν διαμόρφωνε τον οδικό χάρτη που η Ρωσία επιλέγει να ακολουθήσει προκειμένου να αναδειχθεί νικήτρια ή έστω κερδισμένη στο τραπέζι των συνομιλιών, φρόντισε να επιστρέψει την μπάλα πίσω στην αμερικανική πλευρά, απορρίπτοντας εμμέσως την επιθυμία της Ουάσιγκτον να προηγηθεί η εκεχειρία και στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι συνομιλίες.

«Γιατί χρειάζονται 30 ημέρες εκεχειρίας; Για επιστράτευση ή για ανεφοδιασμό της Ουκρανίας με όπλα;» διερωτήθηκε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Κίεβο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την παύση των εχθροπραξιών για να ενισχύσει τις δυνάμεις του.

«Ποιος και πώς θα ελέγχει την εκεχειρία, όταν το μέτωπο εκτείνεται σε 2.000 χιλιόμετρα;», αναρωτήθηκε, στη συνέχεια, θέτοντας ζήτημα εποπτείας και εφαρμογής της παύσης των εχθροπραξιών.

«Τι θα σημαίνει οποιαδήποτε εκεχειρία για την εισβολή στο Κουρσκ;» είπε επίσης ο Ρώσος πρόεδρος, δείχνοντας ότι δεν προτίθεται να σταματήσει τις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο μέτωπο κι ενόσω σε αυτό ο ρωσικός στρατός καταγράφει ραγδαία προέλαση. Ξεκαθάρισε δε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες έχουν δύο επιλογές: «είτε να αιχμαλωτιστούν, είτε να πεθάνουν».

Στην πρώτη του αντίδραση ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για μία «πολύ ελπιδοφόρα, αλλά ελλιπή» τοποθέτηση του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον οποίο δήλωσε πως είναι έτοιμος να συνομιλήσει.

Από το Οβάλ Γραφείο και ενόσω μόλις είχε αρχίσει η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την ελπίδα η Μόσχα «να πράξει το σωστό», υπογραμμίζοντας ότι θα ήθελε να δει «εκεχειρία από τη Ρωσία».

Για ορισμένους αναλυτές ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανακάλυψε μία ευκαιρία στην ανυπομονησία ή στην ανάγκη - ή έστω επιθυμία - του Ντόναλντ Τραμπ να μείνει, όπως έχει πει ο ίδιος στο πρόσφατο παρελθόν, ως ειρηνοποιός στην Ιστορία. Πατώντας λοιπόν σε αυτό που για τη Μόσχα παρουσιάζεται ως αχίλλειος πτέρνα του Αμερικανού προέδρου, ο κίνδυνος η Ουάσιγκτον να ενδώσει, τελικά, σε μία σειρά από ορισμένα από τα πιο σκληρά αιτήματα της Μόσχας παραμένει ορατός. Άλλωστε η ρωσική πλευρά δεν έχει κρύψει ότι σκοπεύει να αγνοήσει πως κερδίζει επί του εδάφους. Αντιθέτως, δείχνει αποφασισμένη να μεταφέρει τα κέρδη της από την πρώτη γραμμή του μετώπου στην πρώτη γραμμή της διπλωματίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για μία «χειριστική απάντηση» του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος – όπως τόνισε – θέτει αυτές τις προϋποθέσεις γιατί «φοβάται να πει ευθέως στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο».

Η νέα παρτίδα των συζητήσεων με στόχο τη συμφωνία για εκεχειρία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ βρίσκεται από χθες στη ρωσική πρωτεύουσα και έχοντας παρακολουθήσει τον Ρώσο πρόεδρο να σκιαγραφεί τις κόκκινες γραμμές του, ο διπλωματικός πυρετός συνεχίζεται πίσω από τις κλειστές πόρτες του Κρεμλίνου.

