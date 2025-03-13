Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζεται να απορρίψει την πρόταση κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, αλλά φοβάται να το πει απευθείας στον Τραμπ, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Επίσης, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι θέτει όρους για την κατάπαυση ώστε να καθυστερήσει την υλοποίησή της ή για να μην συμβεί ποτέ.
Νωρίτερα, ο επικεφαλής του επιτελείου του προέδρου της Ουκρανίας, Άντριι Γιέρμακ δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα συμφωνήσει σε μια «παγωμένη σύγκρουση» με τη Ρωσία.
«Είπαμε πολύ ξεκάθαρα ότι δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ σε μια παγωμένη σύγκρουση», είπε ο Γιέρμακ, αναφερόμενος στις συζητήσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ στην Τζέντα και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ήταν επίσης κατά μιας «παγωμένης σύγκρουσης».
