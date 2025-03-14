Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) υπογράμμισε χθες Πέμπτη πως αν ο φορέας αυτός, αντιμέτωπος με ολοένα μεγαλύτερες οικονομικές δυσχέρειες, έπαυε να υπάρχει, μια γενιά παιδιών θα στερείτο την παιδεία, κάτι που θα ισοδυναμούσε με «σπορά» ακόμη περισσότερου «εξτρεμισμού», κατ’ αυτόν.

Ο γενικός επίτροπος της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί εξήγησε πως η υπηρεσία του αντιμετωπίζει ολοένα πιο τεταμένη οικονομική κατάσταση κι υπάρχει «αληθινός κίνδυνος» να καταρρεύσει.

Αν αυτό γινόταν πραγματικότητα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, «θα θυσιάζαμε μια γενιά παιδιών στην Παλαιστίνη, η οποία θα στερείτο σωστή παιδεία».

«Αν στερήσετε για παράδειγμα από 100.000 κορίτσια και αγόρια την παιδεία, δεν θα έχουν κανένα μέλλον», κι αν «δεν έχουν κανένα άλλο σχολείο παρά την απελπισία τους και τη ζωή στα συντρίμμια, θα έλεγα πως σπέρνουμε τους σπόρους ακόμα περισσότερου εξτρεμισμού».

Αυτή «είναι συνταγή καταστροφής», επέμεινε.

Το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), που ιδρύθηκε το 1949, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, παρέχει υπηρεσίες σε εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της ύδρευσης, της αποχέτευσης...

Ο γενικός επίτροπος Λαζαρινί χαρακτήρισε την υπηρεσία «σωσίβιο» για σχεδόν έξι εκατομμύρια ανθρώπους στους οποίους παρέχει βοήθεια — στη Λωρίδα της Γάζας, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στη Συρία.

Όμως η ίδια η ύπαρξή της έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση αφότου οι ισραηλινές αρχές κατηγόρησαν υπαλλήλους της UNRWA πως ήταν ανάμεσα στους δράστες της πολυαίμακτης εφόδου της 7ης Οκτωβρίου 2023 σε νότιους τομείς της επικράτειάς τους.

Οι κατηγορίες κατά της UNRWA, ώθησαν πολλούς από τους βασικούς δωρητές να αναστείλουν τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας — ξανάρχισε πάντως έκτοτε από κάποιες κυβερνήσεις.

Έρευνα του ΟΗΕ συμπέρανε τον Αύγουστο πως εννιά εργαζόμενοι της UNRWA «πιθανόν» ενεπλάκησαν πράγματι στην επίθεση, το έναυσμα του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στα τέλη Ιανουαρίου, το Ισραήλ απαγόρευσε κάθε δράση της UNRWA στο έδαφός του, δυνάμει νόμου που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο, χωρίς τύποις να αφορά άμεσα τις δραστηριότητές της στη Λωρίδα της Γάζας και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο κ. Λαζαρινί επανέλαβε στις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι η υπηρεσία της οποίας ηγείται δεν μπορεί να υποκατασταθεί παρά μόνο από παλαιστινιακούς δημόσιους θεσμούς. Αναγνώρισε ότι άλλοι οργανισμοί θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την UNRWA ως προς τη μεταφορά με φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, αν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο.

Ταυτόχρονα όμως θύμισε πως το πεδίο δράσης της υπηρεσίας του είναι πολύ πιο ευρύ. «Παρέχουμε πάνω απ’ όλα υπηρεσίες τύπου δημόσιας διοίκησης», εξήγησε. Και «δεν βλέπω καμιά ΜΚΟ ή υπηρεσία του ΟΗΕ να αναλαμβάνει ξάφνου να παρέχει υπηρεσίες τύπου δημοσίου».

