Έκρηξη χειροβομβίδας στο κέντρο της πρωτεύουσας της Κολομβίας το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος στην Μπογοτά, που είχε μετατραπεί πριν από λίγες εβδομάδες σε θέατρο παρόμοιας ενέργειας στην ίδια συνοικία.

Amanece Bogotá en medio del terror por la guerra entre carteles de la droga.

La paz total de @petrogustavo hizo que Colombia produzca 8 veces más coca que en épocas de Pablo Escobar.pic.twitter.com/fexR29OHY9 March 13, 2025

«Νέος εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον πλήθους ανθρώπων (...) με αποτέλεσμα, δυστυχώς, τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι εννιά να τραυματιστούν», ανέφερε ο δήμαρχος Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν μέσω X λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (χθες Πέμπτη στις 07:00 ώρα Ελλάδας).

Η έκρηξη στη συνοικία Σαν Μπερνάρντο οφειλόταν σε ρίψη χειροβομβίδας, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο διευθυντής της αστυνομίας της πρωτεύουσας στρατηγός Γιοβάνι Κριστάντσο σε μικρή απόσταση από τον τόπο της έκρηξης.

Η επίθεση οφειλόταν σε «σύγκρουση (...) ανάμεσα σε δυο τοπικές εγκληματικές οργανώσεις» που διεκδικούν τον έλεγχο της περιοχής, διευκρίνισε.

Η κεντρική συνοικία της πρωτεύουσας αυτή, γνωστή διότι παραδοσιακά έδρευαν εκεί εταιρείες που κατασκεύαζαν έπιπλα, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε τόπο διακίνησης και κατανάλωσης μικροποσοτήτων ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας, που θέλει να «ανακαταληφθεί» η συνοικία, επρόκειτο για «αντίδραση εγκληματικών συμμοριών που προσπαθούν να επιζήσουν εν μέσω της πολιορκίας» της αστυνομίας — απαίτησε εξάλλου αυτή η τελευταία να «εντείνει την πίεση στις συμμορίες» και να «συλλάβει τους αρχηγούς τους».

Το κέντρο της Μπογκοτά ξύπνησε βαριά φρουρούμενο από τον στρατό και την αστυνομία μετά από την έκρηξη της χειροβομβίδας.

#Bogotá | 📍 Desde el lugar de los hechos



El sector de San Bernardo, en el centro de Bogotá, amaneció fuertemente custodiado por el Ejército y la Policía, tras la detonación de una granada que dejó tres muertos. pic.twitter.com/4LvxifKlfK — RCN Radio (@rcnradio) March 13, 2025

Πριν από τρεις εβδομάδες, οι αρχές ανακοίνωναν πως άστεγος σκοτώθηκε και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρίψης χειροβομβίδας στη γειτονιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.