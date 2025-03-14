Η κυβέρνηση του Παναμά διατράνωσε χθες Πέμπτη πως θα συνεχίσει να υπερασπίζει «σθεναρά» την «εθνική κυριαρχία» της χώρας μετά τα δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου κατά τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σκοπό να «αυξηθεί» η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο κράτος της κεντρικής Αμερικής για να «ανακτηθεί» ο έλεγχος της διωκεάνειας διέλευσης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο δυο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση, τις οποίες δεν κατονόμασε, μετέδωσε νωρίτερα χθες ότι «ο Λευκός Οίκος διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να παρουσιάσουν επιλογές για να αυξηθεί η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στον Παναμά». Παρόμοιο ρεπορτάζ μετέδωσε το CNN.

«Δεν έχω τίποτε άλλο να πω πέρα από το ότι ο Παναμάς θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σθεναρά την επικράτειά του, τη Διώρυγά του και την εθνική κυριαρχία του», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Χαβιέρ Μαρτίνες-Άτσα σε δημοσιογράφους ερωτηθείς σχετικά με τα δημοσιεύματα.

«Ας είναι σαφές, η Διώρυγα του Παναμά ανήκει στους πολίτες του Παναμά και έτσι θα παραμείνει».

Σύμφωνα με το NBC News, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») άρχισε να «καταρτίζει σχέδια για στενότερη συνεργασία με τις παναμαϊκές δυνάμεις ασφαλείας» καθώς και για το «λιγότερο πιθανό» σενάριο «αμερικανικά στρατεύματα να καταλάβουν τη Διώρυγα του Παναμά διά της βίας».

Ο στρατός των ΗΠΑ είχε εισβάλει στον Παναμά το 1989 για να ανατρέψει και να συλλάβει τον δικτάτορα Μανουέλ Αντόνιο Νοριέγα, που κατηγορείτο για διακίνηση ναρκωτικών. Άρχισε το 1994 προοδευτικά να αποσύρεται από τις στρατιωτικές βάσεις που είχε εγκαταστήσει στη χώρα.

Ο τελευταίος αμερικανός στρατιώτης αποχώρησε από την παναμαϊκή επικράτεια την 31η Δεκεμβρίου 1999 και την ίδια ημέρα η Διώρυγα πέρασε στον παναμαϊκό έλεγχο, δυνάμει διμερών συμφωνιών που είχε διαπραγματευτεί με το κράτος της κεντρικής Αμερικής ο Τζίμι Κάρτερ, ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (1977-1981), που απεβίωσε τον Δεκέμβριο.

«Τη Διώρυγα διαχειρίζεται ο Παναμάς και σε περίπτωση απειλής, η μόνη που μπορεί να καλέσει άλλες για να προασπίσουν τη λειτουργία της είναι η χώρα μας, είναι ο πρόεδρος της παναμαϊκής Δημοκρατίας», επέμεινε ο κ. Μαρτίνες-Άτσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διαμηνύσει πέρυσι κι επανέλαβε όταν ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο πως οι ΗΠΑ θα «πάρουν πίσω» τη Διώρυγα, που είχαν κατασκευάσει το 1914 και εγκαινιάστηκε εκείνη τη χρονιά. Το επανέλαβε σε ομιλία του εφ’ όλης της ύλης στο Κογκρέσο στις αρχές του μήνα, κατ’ αυτόν για να «ενισχυθεί περαιτέρω η εθνική μας ασφάλεια».

Οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι οι δυο κυριότεροι χρήστες της διέλευσης που συνδέει τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό, από την οποία περνάει περίπου το 5% των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Πηγή: skai.gr

