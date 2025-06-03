Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αναμένεται να συναντήσει σύντομα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, μία ημέρα μετά από έναν ακόμα γύρο άκαρπων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

«Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συμβεί στο προσεχές διάστημα», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. «Ο πρόεδρος Πούτιν υποστηρίζει τέτοιες επαφές, αλλά πιστεύει ότι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες».

Η Τουρκία, η οποία φιλοξένησε τις διαπραγματεύσεις της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη, πρότεινε μια τριμερή συνάντηση κορυφής μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο να συναντήσει Πούτιν και Ζελένσκι, δήλωσε ο Λευκός Οίκος, μετά την αποτυχία των δύο πλευρών να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός.

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, παρουσίασε μαξιμαλιστικές προτάσεις προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων την παράδοση εδαφών σε τέσσερις μερικώς κατεχόμενες περιοχές, την αποδοχή ουδέτερου καθεστώτος από το Κίεβο και τον περιορισμό των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και της ξένης στρατιωτικής βοήθειας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν για μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, οι προοπτικές για ειρήνη παραμένουν μακρινές, παρά τους μήνες έντονων προσπαθειών από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να έχει απογοητευτεί από την έλλειψη προόδου. Η Μόσχα έχει απορρίψει πρόταση των ΗΠΑ για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός. Αν και ο Τραμπ έχει απειλήσει με την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια.

Οι τελευταίες άμεσες διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκαν μια ημέρα αφότου το Κίεβο εξαπέλυσε μια από τις πιο τολμηρές αεροπορικές επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας, καταστρέφοντας βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς και άλλα αεροσκάφη.

Ένας προηγούμενος γύρος διαπραγματεύσεων στα μέσα Μαΐου, επίσης στην Κωνσταντινούπολη, είχε οδηγήσει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων. Η συνάντηση της Δευτέρας ήταν μόλις η δεύτερη δημόσια επαφή μεταξύ των δύο εμπολέμων πλευρών από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.



