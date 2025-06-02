Η Τουρκία θα προχωρήσει σε πρωτοβουλίες για να φέρει στο ίδιο τραπέζι τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τη Δευτέρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκφράζοντας την πρόθεσή του να φιλοξενήσει τη συνάντηση είτε στην Άγκυρα είτε στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις σημερινές συνομιλίες των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη, χαρακτηρίζοντάς τες «εξαιρετικές».

«Η επιθυμία μου είναι να φέρω τον Πούτιν και τον Ζελένσκι μαζί στην Κωνσταντινούπολη ή στην Άγκυρα. Επίσης, να προσκαλέσω και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε αυτή τη συνάντηση… Θα αναλάβουμε βήματα για την πραγματοποίησή της μετά τις τελευταίες συνομιλίες», δήλωσε ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι ο δεύτερος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη δεν είχε αρνητικό αποτέλεσμα.

Ρωσία και Ουκρανία διεξήγαγαν σήμερα συνομιλίες σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, με την ουκρανική πλευρά να δηλώνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να απορρίπτει την πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, σημειώνοντας παράλληλα ότι το Κίεβο δεν ήταν σε θέση να απαντήσει άμεσα στις ρωσικές προτάσεις, καθώς το σχετικό υπόμνημα της Μόσχας παραδόθηκε μόλις τη Δευτέρα.

