Γερμανικά όπλα 500 εκ. ευρώ στο Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου

Eξαγωγές όπλων στο Ισραήλ αξίας 485,1 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 13 Μαΐου 2025.Από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ αξίας 485,1 εκατομμυρίων ευρώ, προκύπτει από απάντηση του υπουργείου Οικονομίας σε ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Η Αριστερά, η οποία βρίσκεται στη διάθεση του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa).

Από την απάντηση του υφυπουργού Οικονομίας Μπέρνχαρντ Κλούτιγκ δεν προκύπτει αν η κυβέρνηση Μερτς, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στις 6 Μαΐου, έχει εγκρίνει εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ μιλώντας πρόσφατα στη Süddeutsche Zeitung έθεσε εν αμφιβόλω περαιτέρω εξαγωγές στο Ισραήλ, δηλώνοντας ότι εξετάζεται «αν όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας συνάδουν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Το 58% υπέρ της προσωρινής αναστολής εξαγωγών όπλων

Εδώ και μήνες διεξάγεται δημόσια συζήτηση στη Γερμανία αν θα πρέπει ή όχι να συνεχιστούν οι πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ. Σε δημοσκόπηση του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Insa για λογαριασμό της οργάνωσης Avaaz στη Γερμανία, το 58% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της προσωρινής αναστολής εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ, το 22% είναι της άποψης να συνεχιστούν και το 19% είτε δεν μπορούσε είτε δεν ήθελε να απαντήσει το ερώτημα.

Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εκκρεμεί προσφυγή της Νικαράγουας, η οποία επιρρίπτει στη Γερμανία συμβολή στη διάπραξη γενοκτονίας μέσω των εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ. Στα τέλη Απριλίου του 2024, οι δικαστές απέρριψαν το αίτημα για άμεση διακοπή των εξαγωγών όπλων. Δεν έκαναν ωστόσο δεκτό το αίτημα της Γερμανίας να απορριφθεί στο σύνολό της η προσφυγή της Νικαράγουας. Ο γερμανός βουλευτής του κόμματος της Αριστεράς και ειδικός σε ζητήματα Άμυνας, Ούλριχ Τόντεν, τάχθηκε υπέρ της άμεσης διακοπής όλων των πωλήσεων όπλων στο Ισραήλ: «Διαφορετικά, η Γερμανία θα μπορούσε να κριθεί ένοχη για συνέργεια σε εγκλήματα που ορίζονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Η αμυντική βοήθεια στο Ισραήλ έχει ρίζες στη δεκαετία του '50

Η γερμανική στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του '50 στις μυστικές συμφωνίες μεταξύ των τότε υπουργών Άμυνας Φρανς Γιόζεφ Στράους και Σιμόν Πέρες, οι οποίοι διαπραγματεύονταν για λογαριασμό του τότε καγκελαρίου Κόνραντ Αντενάουερ και του ισραηλινού πρωθυπουργού Ντάβιντ Μπεν-Γκουριόν. Ας σημειωθεί ότι δύο εβδομάδες πριν από την ιστορική συνάντηση των Αντενάουερ - Μπεν-Γκουριόν στη Νέα Υόρκη στις 14 Μαρτίου 1960, οι Φραντς Γιόζεφ Στράους και Σιμόν Πέρες συζήτησαν τις λεπτομέρειες ενδεχόμενων εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ, που σήμαινε συγκεκριμένα: αμερικανικά όπλα στο Ισραήλ μέσω της τότε Δυτικής Γερμανίας.

