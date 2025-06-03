Ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2027, η Meta θα αγοράζει περίπου 1,1 γιγαβάτ πυρηνικής ενέργειας από το Clinton Clean Energy Center της Constellation στο Ιλινόις, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο της παραγωγής από τον έναν πυρηνικό αντιδραστήρα της εγκατάστασης.

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι η μακροπρόθεσμη συμφωνία θα στηρίξει τη συνεχή λειτουργία του εργοστασίου, καθώς και την επανεκχώρησή του. Χωρίς τη δέσμευση της Meta, το εργοστάσιο κινδύνευε να κλείσει.

«Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη Meta. Κατάλαβαν ότι η υποστήριξη της επέκτασης των υφιστάμενων μονάδων έχει εξίσου μεγάλη επίδραση με την εξεύρεση νέων πηγών ενέργειας», δήλωσε ο Joe Dominguez, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Constellation. «Μερικές φορές το πιο σημαντικό μέρος του ταξιδιού μας προς τα εμπρός είναι να σταματήσουμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω», σημείωσε.

Οι όροι της συμφωνίας, η οποία θα επεκτείνει επίσης την παραγωγή του Clinton κατά 30 μεγαβάτ, δεν γνωστοποιήθηκαν. Η μονάδα δεν θα τροφοδοτεί απευθείας τα κέντρα δεδομένων της Meta - αντίθετα, θα συνεχίσει να παρέχει ενέργεια στο περιφερειακό δίκτυο, συμβάλλοντας παράλληλα στον στόχο του τεχνολογικού κολοσσού να επιτύχει την τροφοδοσία των δραστηριοτήτων του από 100% καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με το CNBC.

Οι μετοχές της Constellation σημείωσαν άνοδο άνω του 15% λόγω της συμφωνίας.

Οι συμφωνίες των Big Tech

Η ανακοίνωση της Τρίτης είναι η τελευταία σε μια σειρά από συμφωνίες μεταξύ των εταιρειών τεχνολογίας και της πυρηνικής βιομηχανίας. Τον Σεπτέμβριο, η Constellation δήλωσε ότι θα επανεκκινήσει το Three Mile Island και θα πουλά την ενέργεια στη Microsoft στο πλαίσιο μιας συμφωνίας 20 ετών.

Η Google υποσχέθηκε πρόσφατα να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη τριών νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων, αφού πέρυσι συνεργάστηκε με την εταιρεία ανάπτυξης μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων Kairos Power.

Η Amazon επένδυσε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη SMR τον Οκτώβριο και αγόρασε μια πανεπιστημιούπολη κέντρου δεδομένων που τροφοδοτείται από τον πυρηνικό σταθμό Susquehanna τον Μάρτιο του 2024. Τεχνολογικοί κολοσσοί, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, Google και Meta, υπέγραψαν τον Μάρτιο μια δέσμευση υπό την ηγεσία της Παγκόσμιας Πυρηνικής Ένωσης, η οποία ζητούσε να τριπλασιαστεί η πυρηνική ενέργεια παγκοσμίως έως το 2050.

Παρ' όλα αυτά, η συμφωνία με την Constellation σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη «εισβολή» της Meta στην πυρηνική ενέργεια. Τον Δεκέμβριο, η εταιρεία δημοσίευσε ένα αίτημα υποβολής προτάσεων για την εξεύρεση φορέων ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας για να συνεργαστεί, λέγοντας ότι ήθελε να προσθέσει μεταξύ ενός και τεσσάρων γιγαβάτ νέας πυρηνικής παραγωγής στις Η.Π.Α.

Αυτή η πρόταση, η οποία επικεντρώνεται στη χρήση προηγμένων αντιδραστήρων πυρηνικής ενέργειας, παραμένει σε εξέλιξη και ξεχωρίζει από την υποστήριξη της εταιρείας για την εγκατάσταση Clinton, σύμφωνα με το CNBC.

«Η εξασφάλιση καθαρής ενέργειας είναι απαραίτητη για να συνεχίσουμε να προωθούμε τις φιλοδοξίες μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Urvi Parekh, επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιας ενέργειας της Meta. «Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στη διατήρηση της λειτουργίας του εργοστασίου Clinton για τα επόμενα χρόνια και αποδεικνύουμε ότι το εργοστάσιο αυτό αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την ενίσχυση της αμερικανικής ηγεσίας στον τομέα της ενέργειας», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα τέσσερα εκτελεστικά διατάγματα που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, θέτοντας ως στόχο τον τετραπλασιασμό της πυρηνικής ενέργειας των ΗΠΑ έως το 2050. Τα εκτελεστικά διατάγματα ζητούν, μεταξύ άλλων, την αναθεώρηση της Πυρηνικής Ρυθμιστικής Επιτροπής, καθώς και τη δημιουργία μιας εγχώριας αλυσίδας εφοδιασμού για πυρηνικά καύσιμα.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε επίσης την ταχύτερη κανονιστική έγκριση των αντιδραστήρων - συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Στο παρελθόν, τα έργα πυρηνική ενέργειας είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα από το υψηλό αρχικό κόστος ανάπτυξης και τα μακρά χρονοδιαγράμματα κατασκευής. Η βιομηχανία ελπίζει ότι οι SMR μπορούν να αποτελέσουν έναν πιο αποδοτικό τρόπο για την αναβάθμιση της πυρηνικής ενέργειας. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν λειτουργικοί SMR στις ΗΠΑ.

Η Constellation δήλωσε την Τρίτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει νέα άδεια από την Επιτροπή Πυρηνικής Ρύθμισης για την πιθανή κατασκευή ενός μικρού αρθρωτού αντιδραστήρα στη θέση Clinton.

