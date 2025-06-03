Λήξη συναγερμού στις Βρυξέλλες, καθώς οι αρχές ολοκλήρωσαν τις έρευνες για το ύποπτο δέμα που είχε εντοπιστεί νωρίτερα, οδηγώντας στην εκκένωση κτιρίου της ΕΕ και στο κλείσιμο του κεντρικού οδικού άξονα στην ευρωπαϊκή συνοικία.

Νωρίτερα, η κυκλοφορία είχε διακοπεί στη Rue de la Loi, τον πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο που διασχίζει την ευρωπαϊκή συνοικία, κοντά στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κτίριο Berlaymont.

Σύμφωνα με αστυνομικό που συμμετέχει στις έρευνες, υπήρξε αναφορά για ύποπτο δέμα στην περιοχή, ενώ ο δρόμος είχε αποκλειστεί από περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα.

Σε μήνυμα προς το προσωπικό στις 13:55, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωνε: «Αστυνομική επέμβαση. Ύποπτο αντικείμενο μπροστά από το κτίριο στη Rue de la Loi 65. Μείνετε μακριά από τα παράθυρα. Αποφύγετε την περιοχή.»

Σε δεύτερο μήνυμα στις 14:20, η Επιτροπή ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι «η αστυνομική επέμβαση κοντά στο κτίριο ολοκληρώθηκε. Η κατάσταση επανήλθε στο φυσιολογικό.»

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οδός αποκλείστηκε από αστυνομικά και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ εκκενώθηκε το κτίριο Copernicus — στο οποίο στεγάζεται η γενική διεύθυνση ψηφιακής πολιτικής της Επιτροπής, DG CONNECT.

Πηγή: skai.gr

