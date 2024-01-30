Βρετανία: Απορρίφθηκε το αίτημα νοσηλεύτριας, που σκότωσε 7 βρέφη να εφεσιβάλει

Δικαστής αρνήθηκε στη Βρετανίδα νοσηλεύτρια Λούσι Λέτμπι, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία επτά βρεφών και για την απόπειρα δολοφονίας άλλων έξι, να εφεσιβάλει την απόφαση καταδίκης της, έγινε σήμερα γνωστό από έναν δικαστικό εκπρόσωπο.

Η Λέτμπι κρίθηκε ένοχη τον περασμένο χρόνο για τη δολοφονία πέντε μωρών αγοριών και δύο βρεφών κοριτσιών στη μονάδα νεογνών στο νοσοκομείο Countess of Chester στη βόρεια Αγγλία σε διάστημα 13 μηνών από το 2015, όπου χορηγούσε με ένεση στα βρέφη ινσουλίνη ή απλώς αέρα ή τα τάιζε γάλα με τη βία.

Η 34χρονη, η χειρότερη κατ’ εξακολούθηση δολοφόνος παιδιών στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, ωστόσο εκείνη άσκησε έφεση τον Σεπτέμβριο.

«Ένα αίτημα από τη Λούσι Λέτμπι να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της απορρίφθηκε από έναν δικαστή που εξέτασε τον φάκελο της υπόθεσης», είπε ο δικαστικός εκπρόσωπος.

Η Λέτμπι έχει 14 ημέρες για να υποβάλει εκ νέου το αίτημά της για έφεση και εάν το κάνει, μια ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί στο δικαστήριο με τρεις δικαστές που θα αποφασίσουν εάν θα επιτρέψουν να συνεχιστεί η εκδίκαση της έφεσης, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

