Ο Νετανιάχου συμφώνησε στην 10μερη εκεχειρία - «Όχι» στο αίτημα της Χεζμπολάχ για απόσυρση από τον νότιο Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως συμφώνησε στην προσωρινή εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο.

«Έχουμε την ευκαιρία για μια ιστορική συμφωνία με τον Λίβανο», τόνισε ακόμη ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι το «το Ισραήλ δεν έχει αποδεχτεί το αίτημα της Χεζμπολάχ να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο και να επιστρέψει στα διεθνή σύνορα». «Θα παραμείνουμε στον Λίβανο, δημιουργώντας μια εκτενή ζώνη ασφαλείας που θα εκτείνεται μέχρι τα σύνορα της Συρίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Δήλωσε επίσης ότι βασικός στόχος του Ισραήλ παραμένει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωση εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και να εξολοθρεύσει τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.