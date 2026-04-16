Ερντογάν: Οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο δεν πρέπει να είναι μόνιμες

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε σήμερα με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχούρμαν. Στη συνάντηση που έγινε στο παλάτι Ντολμάμπαχτσε, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, καθώς και περιφερειακά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ερντογάν σημείωσε ότι οι στρατιωτικές μονάδες που αποστέλλονται στο νησί από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με το πρόσχημα του πολέμου στο Ιράν «δεν πρέπει να είναι μόνιμες».

«Η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει κάθε βήμα για να υπερασπιστεί την “ΤΔΒΚ” και, όπως και στο παρελθόν, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν, ο διευθυντής Επικοινωνίας της προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

