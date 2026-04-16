Στην πρώτη της αντίδραση για τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λίβανος που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι η παρουσία ισραηλινών δυνάμεων σε λιβανικό έδαφος δίνει στη χώρα και τον λαό της «το δικαίωμα να αντιστέκονται», τονίζοντας παράλληλα ότι η συμφωνία δεν μπορεί να επιτρέπει στο Ισραήλ ελευθερία κινήσεων εντός του Λιβάνου.

Σε γραπτή δήλωση, ο σύμμαχος της Χεζμπολάχ και πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι κάλεσε τους πολίτες «να αναβάλουν την επιστροφή τους στις πόλεις και τα χωριά τους έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση, σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας».

«Μια εκεχειρία δεν μπορεί να περιλαμβάνει ελευθερία κινήσεων για τον εχθρό που θα μας γυρνούσε στην κατάσταση πριν από τις 2 Μαρτίου», ανέφερε η ανώτερη πηγή της Χεζμπολάχ στο Al Jazeera

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι όσο οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε λιβανικό έδαφος, η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να αντιστέκεται.

«Όσο η κατοχή παραμένει στη γη μας, ο Λίβανος και ο λαός του έχουν το δικαίωμα να αντιστέκονται με κάθε μέσο για να την αναγκάσουν να αποχωρήσει», κατέληξε.

Ωστόσο, άλλος βουλευτής του φιλοϊρανικού κινήματος δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα σεβαστεί την εκεχειρία που τίθεται σε ισχύ τα μεσάνυχτα υπό την προϋπόθεση πως το Ισραήλ θα σταματήσει εντελώς τις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονικών επιθέσεων εναντίον των μελών της.

«Θα σεβαστούμε την εκεχειρία (…) υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για πλήρη παύση των εχθροπραξιών εναντίον μας και το Ισραήλ δεν θα την εκμεταλλευτεί για να διαπράξει δολοφονίες», τόνισε ο βουλευτής Ιμπραχίμ αλ Μούσαουι.

Μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που έβαλε τέλος στον προηγούμενο πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών, τον Νοέμβριο του 2024, το Ισραήλ συνέχισε να εξαπολύει στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μελών του και υποδομών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε 10ημερη εκεχειρία.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με στόχο να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε, αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια στην Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.