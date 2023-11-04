Το Κίεβο δηλώνει ότι έπληξε ναυπηγείο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ένα ναυπηγείο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, στο λιμάνι του Κερτς.

"Το βράδυ της 4ης Νοεμβρίου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιτυχή πλήγματα κατά των θαλασσίων και λιμενικών υποδομών του ναυπηγείου Ζαλίβ στην προσωρινά κατεχόμενη πόλη Κερτς", ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός με ανάρτησή του στο Telegram χωρίς να δίνει περισσότερες διευκρινίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

