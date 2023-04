Ο Μπάιντεν κάλεσε στον Λευκό Οίκο τον νεαρό μαύρο που δέχθηκε τα πυρά ηλικιωμένου, αφού του χτύπησε κατά λάθος το κουδούνι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι κάλεσε στον Λευκό Οίκο τον έφηβο Αφροαμερικανό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την προηγούμενη εβδομάδα αφού τον πυροβόλησε ο ιδιοκτήτης σπιτιού, επειδή χτύπησε κατά λάθος την πόρτα του.

«Ραλφ, θα σε δούμε στο Οβάλ Γραφείο όταν θα νιώσεις καλύτερα» έγραψε στο Twitter ο Μπάιντεν.

Last night, I had a chance to call Ralph Yarl and his family.



No parent should have to worry that their kid will be shot after ringing the wrong doorbell. We've got to keep up the fight against gun violence.



And Ralph, we'll see you in the Oval once you feel better. pic.twitter.com/mPXiM1X6nK