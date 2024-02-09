Το ισραηλινό σχέδιο επίθεσης στη Ράφα, τελευταίο καταφύγιο των εκτοπισμένων από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, είναι "ανησυχητικό", δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.
"Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Ράφα είναι ανησυχητικές", τόνισε ο Μπορέλ στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι "αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες, επιδεινώνοντας μια ήδη οικτρή ανθρωπιστική κατάσταση και έναν αβάσταχτο απολογισμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων".
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
