Σεισμός 5,7 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Χαβάη

Δεν εκδόθηκε σήμα για τσουνάμι

Χαβάη

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε σήμερα στη Χαβάη, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), χωρίς ωστόσο να προκαλέσει συναγερμό για τσουνάμι σε αυτό το αρχιπέλαγος του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών σημειώθηκε κοντά στην Παχάλα στο νησί της Χαβάης, σύμφωνα με το USGS. Το εστιακό του βάθος υπολογίζεται περίπου στα 37 χιλιόμετρα.

Χαβάη

