Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε σήμερα στη Χαβάη, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), χωρίς ωστόσο να προκαλέσει συναγερμό για τσουνάμι σε αυτό το αρχιπέλαγος του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών σημειώθηκε κοντά στην Παχάλα στο νησί της Χαβάης, σύμφωνα με το USGS. Το εστιακό του βάθος υπολογίζεται περίπου στα 37 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

