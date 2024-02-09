Ράφα: Η παλαιστινιακή προεδρία απορρίπτει το σχέδιο Ισραήλ για επίθεση στη Ράφα

Η παλαιστινιακή προεδρία καταδίκασε σήμερα "με τον πιο έντονο τρόπο" το ισραηλινό σχέδιο στρατιωτικής επίθεσης στη Ράφα, πόλη στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας όπου συνωστίζονται περισσότερο από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνοι εκτοπισμένοι λόγω του πολέμου.

Το σχέδιο αυτό, που ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, "είναι πραγματική απειλή και ένα επικίνδυνο προοίμιο" της εφαρμογής του ισραηλινού πολιτικού σχεδίου που αποσκοπεί στον "εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους" προσθέτει το γραφείο του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, σε ανακοίνωση.

"Οι Παλαιστίνιοι δεν θα εγκαταλείψουν τη γη τους και δεν θα δεχθούν να εκτοπιστούν δια της βίας από την πατρίδα τους", συνεχίζει η παλαιστινιακή προεδρία.

Καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ "να αναλάβει τις ευθύνες του" απέναντι στην επέκταση της "ισραηλινής κατοχής", η οποία συνιστά "κατάφωρη παραβίαση όλων των κόκκινων γραμμών" και "απειλεί την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή και στον υπόλοιπο κόσμο".

"Ήρθε η ώρα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους" για να αποτραπεί "μια νέα καταστροφή που θα παρασύρει όλη την περιοχή σε πολέμους χωρίς τέλος", εκτιμά.

Η παλαιστινιακή προεδρία τονίζει επίσης ότι θα θεωρήσει την ισραηλινή κυβέρνηση "πλήρως υπεύθυνη για τις συνέπειες" αυτού του σχεδίου και ότι η αμερικανική κυβέρνηση φέρει την "κύρια ευθύνη να αποτρέψει αυτό που θα μπορούσε να είναι μια καταστροφική κλιμάκωση".

Αφότου ο ισραηλινός στρατός επικέντρωσε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας στις πόλεις της Γάζας (βόρεια) και στη συνέχεια στη Χαν Γιούνις, νοτιότερα, ο Νετανιάχου του ζήτησε σήμερα να του υποβάλει ένα "συνδυασμένο σχέδιο" "εκκένωσης" των αμάχων από τη Ράφα και "καταστροφής" της Χαμάς σε αυτό το τελευταίο καταφύγιο των εκτοπισμένων στο παλαιστινιακό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

