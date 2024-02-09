Ινδία: Δύο νεκροί σε συγκρούσεις μετά την καταστροφή ενός ισλαμικού χώρου λατρείας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στη βόρεια Ινδία κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μετά την καταστροφή, χθες Πέμπτη, ενός κορανικού σχολείου και ενός ισλαμικού χώρου λατρείας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν στην περιοχή Χαλντουάνι του Ουταρακάντ μετά την καταστροφή αυτών των δύο κτιρίων που ο δήμος είπε ότι είχαν κατασκευαστεί χωρίς άδεια.

«Η αστυνομία έλαβε εντολή να ανοίξει πυρ εναντίον των ταραχοποιών», είπε στον Τύπο η τοπική αξιωματούχος Βαντάνα Σιχ, η οποία ανακοίνωσε και τον απολογισμό.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν και αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν σε πολλά νοσοκομεία, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι πυρπολήθηκαν οχήματα.

Οι αρχές κήρυξαν απαγόρευση κυκλοφορίας, κλείσιμο των σχολείων, διακοπή του διαδικτύου και απαγόρευση των συγκεντρώσεων.

Αυτές οι ταραχές σημειώνονται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων θρησκευτικών εντάσεων από τότε που ο ινδουιστής, εθνικιστής πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανέλαβε την εξουσία το 2014.

Τον Ιανουάριο, ο Μόντι εγκαινίασε έναν ναό στην Αγιοντία, στο βόρειο τμήμα της χώρας, ο οποίος έχει κατασκευαστεί σε μια έκταση όπου εδώ και αιώνες βρισκόταν ένα τζαμί, το οποίο κατεδαφίστηκε από ινδουιστές φανατικούς το 1992.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.