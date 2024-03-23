Η διανομή της επισιτιστικής βοήθειας στη Γάζα σήμερα μετατράπηκε ξανά σε τραγωδία, με τη Χαμάς να δηλώνει ότι 19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά -- κατηγορία που αρνείται ο στρατός.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε αρχικά ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από "πυρά αρμάτων μάχης και οβίδες του ισραηλινού στρατού κατοχής" κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης διανομής βοήθειας στον κυκλικό κόμβο 'Κουβέιτ' στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, προτού η υπηρεσία Τύπου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ανακοινώσει νεότερο απολογισμό με 19 νεκρούς και 23 τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός αρνείται ότι άνοιξε πυρ εναντίον των Παλαιστινίων που περίμεναν αυτή τη διανομή βοήθειας.

"Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δεκάδες πολίτες της Γάζας κοντά σε αυτοκινητοπομπή με βοήθεια είναι λανθασμένες", δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τα "πρώτα στοιχεία", "δεν σημειώθηκε αεροπορικό πλήγμα κατά της αυτοκινητοπομπής, ούτε ερρίφθησαν πυρά από (ισραηλινές) δυνάμεις εναντίον των ανθρώπων κοντά στο κομβόι με τη βοήθεια", αναφέρεται.

Ο στρατός πρόσθεσε ότι στρατιώτες συνόδευαν τη συγκεκριμένη αυτοκινητοπομπή με τη βοήθεια, η οποία σύμφωνα με τον στρατό ακινητοποιήθηκε και στη συνέχεια "λεηλατήθηκε από εκατοντάδες πολίτες της Γάζας".

Εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα, ο Μαχμούντ Μπάσαλ, μίλησε για "πυρά εναντίον των αμάχων", προσθέτοντας ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ-'Αχλι 'Αραμπ, που ονομάζεται και νοσοκομείο Βαπτιστών. Ο εκπρόσωπος έκανε λόγο για "πολύ σοβαρά τραύματα, μερικά από θραύσματα οβίδας".

Στις 14 Μαρτίου, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε 20 νεκρούς και 100 και πλέον τραυματίες από "ισραηλινά πυρά" σε παρόμοιες συνθήκες, στον ίδιο κυκλικό κόμβο.

Την επομένη, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για πυρά από "Παλαιστίνιους ένοπλους", και αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Στις 29 Φεβρουαρίου, μια διανομή βοήθειας μετατράπηκε σε τραγωδία στα δυτικά της πόλης της Γάζας, με 120 νεκρούς σύμφωνα με τη Χαμάς, η οποία κατηγόρησε τον στρατό ότι άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους.

Ο στρατός ανέφερε ότι στρατιώτες του "πυροβόλησαν εναντίον ορισμένων υπόπτων που πλησίαζαν (τους στρατιώτες) και αποτελούσαν απειλή". Είπε επίσης ότι υπήρξε συνωστισμός και ποδοπάτημα από το πλήθος των Παλαιστινίων που επιτέθηκε στα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια, με αποτέλεσμα να υπάρξουν "δεκάδες νεκροί και τραυματίες" και ότι μερικοί πατήθηκαν από τα φορτηγά.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η μεγάλη πλειοψηφία των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας απειλείται από λιμό. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή για τους 300.000 ανθρώπους που παραμένουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου η παράδοση της βοήθειας είναι ακόμη πιο δύσκολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

