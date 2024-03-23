Φόβοι Τουσκ για κλιμάκωση της βίας μετά την επίθεση στη Μόσχα

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε σήμερα με τον πιο έντονο τρόπο "τη βάναυση επίθεση" στη Μόσχα εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι αυτή δεν θα γίνει "πρόσχημα" για "κλιμάκωση της βίας".

Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 133 άνθρωποι σύμφωνα με την ανακριτική επιτροπή της Ρωσίας, όμως η Μαργκαρίτα Σιμονιάν, δημοσιογράφος της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης και επικεφαλής του Russia Today έκανε λόγο για 143 νεκρούς.

"Η Πολωνία καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη βάναυση επίθεση. Όλοι μας πενθούμε για τις οικογένειες των θυμάτων. Ελπίζουμε ότι αυτή η ανείπωτη τραγωδία δεν θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα από οποιονδήποτε για κλιμάκωση της βίας και της επιθετικότητας", έγραψε ο επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

