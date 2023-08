Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός έφαγε ψάρι από τη Φουκουσίμα για να δείξει ότι είναι ασφαλές (Δείτε βίντεο)

Σασίμι ψαριού από τη Φουκουσίμα έφαγε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα, σε μια προφανή προσπάθεια να δείξει ότι τα ψάρια είναι ασφαλή μετά την απελευθέρωση επεξεργασμένων ραδιενεργών λυμάτων από τον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα.

Ο Κισίντα και τρεις υπουργοί είχαν σασίμι με λάχανο, χταπόδι και λαβράκι, που πιάστηκε στα ανοιχτά της ακτής της Φουκουσίμα μετά την απελευθέρωση, μαζί με λαχανικά, φρούτα και ένα μπολ με ρύζι, είπε ο υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας Yasutoshi Nishimura, ο οποίος ήταν στη συνάντηση.

