Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς πρόκειται να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον την Κυριακή για συνομιλίες, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ την Παρασκευή.

«Ο επίτροπος εμπορίου θα πάει στην Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια να υπογράψει συμφωνίες. Σε αυτό επικεντρωνόμαστε. Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι εάν αυτό δεν οδηγήσει σε ένα καλό αποτέλεσμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ για το εμπόριο, Όλοφ Τζιλ στο ραδιόφωνο RTE της Ιρλανδίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η ΕΕ πάγωσε τους δασμούς στις ΗΠΑ για 90 ημέρες και δήλωσε έτοιμη για συμφωνία

Σημειώνεται πως η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε χθες πως η ΕΕ συμφώνησε να παγώσει τους δασμούς για τα αμερικανικά προϊόντα για 90 ημέρες, ως ένδειξη καλής θελήσεως και δηλώνει έτοιμη για συνομιλίες και συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Λάβαμε υπόψη την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ. Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

Αν και ολοκληρώνουμε την υιοθέτηση των αντίμετρων της ΕΕ με ισχυρή υποστήριξη από τα κράτη μέλη μας, θα τα θέσουμε εν αναμονή για 90 ημέρες. Εάν οι διαπραγματεύσεις δεν είναι ικανοποιητικές, τα αντίμετρά μας θα ξεκινήσουν.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για περαιτέρω αντίμετρα συνεχίζονται. Όπως έχω ξαναπεί, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι» αναφέρει σε ανάρτησή της η Φον ντερ Λάιεν.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε περίπου €21 δισ. αμερικανικών προϊόντων, στην πρώτη της κίνηση αντιποίνων στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ, που έβαλε 20% δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων από την ΕΕ, την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα 27 κράτη-μέλη ψήφισαν υπέρ της επιβολής δασμών μεταξύ 10% και 25% σε προϊόντα όπως η σόγια, το κοτόπουλο και οι μοτοσικλέτες ανακοινώνοντας πως θα τεθούν σε ισχύ σε τρεις φάσεις, από τις 15 Απριλίου έως την 1η Δεκεμβρίου.

Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ένα βήμα πίσω, παγώνοντας τους δασμούς για 90 ημέρες, σε όλες τις χώρες, εκτός από την Κίνα.

Την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε η πρόεδρος της Κομισιόν. «Η τελευταία απόφαση του Τραμπ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας» τόνισε. «Οι σαφείς, προβλέψιμες συνθήκες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του εμπορίου και των αλυσίδων εφοδιασμού» επισήμανε σε δήλωσή της στο X.

Πηγή: skai.gr

