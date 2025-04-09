«Παγώνει» για 90 ημέρες τους δασμούς ο Τραμπ - Τους αυξάνει όμως στην Κίνα στο 125%

«Παγώνει» για 90 ημέρες τους δασμούς ο Ντόναλντ Τραμπ όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ωστόσο, αυξάνει τους δασμούς στην Κίνα στο 125% με άμεση ισχύ, δήλωσε σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Η παύση για 90 μέρες αφορά, όπως εξηγεί ο Αμερικανός πρόεδρος, πάνω από 75 χώρες που προσέγγισαν τις ΗΠΑ για συνομιλίες.
Στην ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε ότι ο συντελεστής για τις χώρες που θέλουν να διαπραγματευτούν με τις ΗΠΑ θα μειωθεί στο 10%, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά και του Μεξικού.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση οι δείκτες στη Γουόλ Στριτ κατέγραψαν μεγάλα κέρδη, με τον Dow Jones να κερδίζει 2.159 μονάδες ή +5,7%, και τον δείκτη Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας να καταγράφει άνοδο +8%.
