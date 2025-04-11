Λογαριασμός
Ο Τραμπ απέπεμψε την διοικητή της αμερικανικής βάσης στην Γροιλανδία – Διαφωνούσε με την πολιτική του για το νησί 

Η Σουζάνα Μάγερς πήρε αποστάσεις από τις επικρίσεις που διατύπωσε ο Τζέι Ντι Βανς για την Δανία, κατά την επίσκεψή του στην βάση στις 28 Μαρτίου

Η διοικητής της αμερικανικής βάσης του Πίτουφικ στην Γροιλανδία αποπέμφθηκε εξαιτίας της κριτικής που άσκησε στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο νησί της Αρκτικής, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα military.com, η Σουζάνα Μάγερς πήρε αποστάσεις από τις επικρίσεις που διατύπωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, κατά την επίσκεψή του στην βάση στις 28 Μαρτίου.

«Οι διοικητές οφείλουν να σέβονται τους αυστηρότερους κανόνες συμπεριφοράς, κυρίως σε ό,τι αφορά την αμεροληψία στην άσκηση των καθηκόντων τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του αρχηγείου της Space Force των ΗΠΑ.

Ο Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, έγραψε στο Χ ότι «οι ενέργειες που έχουν ως στόχο να διαταράξουν την διοικητική αλυσίδα και να τορπιλίσουν το πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ δεν θα γίνουν ανεκτές στο υπουργείο Αμυνας».

Τι συνέβη πριν την αποπομπή της 

Συγκεκριμένα, κατά την επίσκεψη της αμεικανικής αντιπροσωπείας στην Γροιλανδία, ο Βανς επετέθη στην Δανία για την Γροιλανδία κατηγορώντας την Κοπεγχάγη ότι «παραμέλησε την ασφάλεια» του αυτόνομου αρκτικού εδάφους.

Η επίσκεψή του έγινε εν μέσω της έντασης που έχει προκαλέσει η διατύπωση της επιδίωξης του Τραμπ «να προσαρτήσει» την Γροιλανδία, από την οποία εισπράττει την απάντηση ότι δεν διατίθεται προς πώληση.

Η διοικητής Σουζάνα Μάγερς απηύθυνε τότε email σε ολόκληρο το προσωπικό, στρατιωτικό και πολιτικό, της αμερικανικής βάσης της Γροιλανδίας όπου έγραφε: «Δεν ισχυρίζομαι ότι καταλαβαίνω την σημερινή πολιτική, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι οι προβληματισμοί της αμερικανικής κυβέρνησης που συζητήθηκαν από τον αντιπρόεδρο Βανς δεν συμπίπτουν με τους προβληματισμούς της αεροπορικής βάσης του Πίτουφικ».

Το κείμενο του email δημοσιεύθηκε στο military.com.

Φωτ - facebook: Δημοσίευση του χρήστη 305th Aerial Port Squadron

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Γροιλανδία ΗΠΑ
