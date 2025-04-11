Τραμπ για Μασκ: «Δεν τον χρειάζομαι για τίποτα»

Καθώς φουντώνουν οι φήμες σχετικά με την παραμονή ή μη του Ίλον Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ, ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε τη δική του απάντηση γύρω από το ζήτημα αυτό, αναγνωρίζοντας από τη μία τη συνεισφορά του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας αλλά τονίζοντας από την άλλη ότι δεν εξαρτάται από τον επιχειρηματία.

«Ο Ίλον κάνει φανταστική δουλειά», είπε ο Ντόνλαντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Δεν τον χρειάζομαι για τίποτα, απλά μου αρέσει.».

Παράλληλα, αναφερόμενος στα Tesla σχολίασε ότι «δεν χρειάζομαι το αυτοκίνητό του, αλλά στην πραγματικότητα αγόρασα ένα». «Ειλικρινά, τι να το κάνω; Αφήνω τους ανθρώπους στο γραφείο να το οδηγούν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μασκ, για τον οποίο στήθηκε ένα ολόκληρο υπουργείο προκειμένου να βοηθήσει την κυβέρνηση στον εντοπισμό σπατάλης, απάτης και αναποτελεσματικότητας, μείωσε αισθητά τη δημόσια παρουσία του μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στην κούρσα για το Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν την περασμένη εβδομάδα. Η απουσία του από τα πρόσφατα γεγονότα του Λευκού Οίκου έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για το αν θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στην κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.