Η ΕΕ παγώνει τους δασμούς στις ΗΠΑ για 90 ημέρες και δηλώνει έτοιμη για συμφωνία

«Κρατήσαμε σημειώσεις από την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ. Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως η ΕΕ συμφώνησε να παγώσει τους δασμούς για τα αμερικανικά προϊόντα για 90 ημέρες, ως ένδειξη καλής θελήσεως και δηλώνει έτοιμη για συνομιλίες και συμφωνία με τις ΗΠΑ. 

«Λάβαμε υπόψη την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ. Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

Αν και ολοκληρώνουμε την υιοθέτηση των αντίμετρων της ΕΕ με ισχυρή υποστήριξη από τα κράτη μέλη μας, θα τα θέσουμε εν αναμονή για 90 ημέρες. Εάν οι διαπραγματεύσεις δεν είναι ικανοποιητικές, τα αντίμετρά μας θα ξεκινήσουν.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για περαιτέρω αντίμετρα συνεχίζονται. Όπως έχω ξαναπεί, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι» αναφέρει σε ανάρτησή της η Φον ντερ Λάιεν. 

Υπενθυμίζεται πως χτες, Τετάρτη  η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε περίπου €21 δισ. αμερικανικών προϊόντων, στην πρώτη της κίνηση αντιποίνων στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ, που έβαλε 20% δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων από την ΕΕ, την προηγούμενη εβδομάδα. 

Τα 27 κράτη-μέλη ψήφισαν υπέρ της επιβολής δασμών μεταξύ 10% και 25% σε προϊόντα όπως η σόγια, το κοτόπουλο και οι μοτοσικλέτες ανακοινώνοντας πως θα τεθούν σε ισχύ σε τρεις φάσεις, από τις 15 Απριλίου έως την 1η Δεκεμβρίου.

Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ένα βήμα πίσω, παγώνοντας τους δασμούς για 90 ημέρες, σε όλες τις χώρες, εκτός από την Κίνα. 

Την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε η πρόεδρος της Κομισιόν. «Η τελευταία απόφαση του Τραμπ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας» τόνισε. «Οι σαφείς, προβλέψιμες συνθήκες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του εμπορίου και των αλυσίδων εφοδιασμού» επισήμανε σε δήλωσή της στο X. 

