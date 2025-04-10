Η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρετίζει την ανακοίνωση Τραμπ για πάγωμα των δασμών. «Η τελευταία απόφαση του Τραμπ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας» τονίζει. «Οι σαφείς, προβλέψιμες συνθήκες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του εμπορίου και των αλυσίδων εφοδιασμού» ανέφερε σε δήλωσή της στο X.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι δασμοί είναι φόροι που μόνο βλάπτουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. «Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο υποστηρίζω σταθερά μια συμφωνία μηδενικών δασμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών» συνέχισε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την επίτευξη ενός εμπορίου χωρίς τριβές και με αμοιβαίο όφελος. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη συνεχίζει να εστιάζει στη διαφοροποίηση των εμπορικών της εταιρικών σχέσεων, εμπλεκόμενη με χώρες που αντιπροσωπεύουν το 87% του παγκόσμιου εμπορίου και μοιράζονται τη δέσμευσή μας για ελεύθερη και ανοικτή ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών» πρόσθεσε η Φον ντερ Λάιεν.

«Τέλος, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την άρση των εμποδίων στη δική μας ενιαία αγορά. Αυτή η κρίση κατέστησε σαφές ένα πράγμα: σε περιόδους αβεβαιότητας, η ενιαία αγορά είναι η άγκυρα της σταθερότητας και της ανθεκτικότητάς μας. Η ομάδα μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέρα και νύχτα για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, εργαζομένων και επιχειρήσεων. Μαζί, οι Ευρωπαίοι θα βγουν ισχυρότεροι από αυτή την κρίση» κατέληξε.

I welcome President Trump’s announcement to pause reciprocal tariffs. It’s an important step towards stabilizing the global economy.



Clear, predictable conditions are essential for trade and supply chains to function.



Tariffs are taxes that only hurt businesses and consumers.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025

