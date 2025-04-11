Στο ευρύ φάσμα των επιλογών της ΕΕ, καθώς και στις δασμολογικές πολιτικές της διοίκησης Τραμπ, αναφέρθηκε ο Guy Verhofstadt, Πρωθυπουργός του Βελγίου (1999-2008) και Μέλος Απριλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως το 2024, στη διάρκεια της συζήτησης του Σχολείου με τον Hugo Dixon, Ανεξάρτητο Σχολιαστή, Reuters στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε πως «σε τελική ανάλυση, ο Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί μια καλή εξέλιξη για την Ευρώπη», εξηγώντας ότι «οι Ευρωπαίους να αναλάβουν δράση – λέμε πλέον πως δεν μπορούμε να είμαστε Ευρώπη απλώς σύμμαχοι, ούτε μια χούφτα χώρες κάτω από μια γραμμή. Θα μας αναγκάσει να κάνουμε πράγματα που δεν τολμήσαμε στο παρελθόν».

Ο ίδιος υπογράμμισε, πως οι Ευρωπαίοι «δεν μπορούμε να είμαστε απλώς ένας σύμμαχος» και ότι η στρατηγική της αυτονομίας εντείνεται.

Αναφερόμενος στις επιλογές της Ε.Ε. πέραν της επιβολής δασμών, στάθηκε στην ανάγκη εμβάθυνσης της αγοράς – με έμφαση στις επικοινωνίες, τις κεφαλαιαγορές και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Τόνισε, ιδιαίτερα την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τονίζοντας ότι «δεν είναι μια καινούργια ιδέα», αλλά επαναφορά της στην ευρωπαϊκή ατζέντα. «Δεν αρκεί απλώς να δαπανήσουμε περισσότερα – μπορεί να φτάσουμε τα 800 δις. και να εξαιρέσουμε από το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά το πρόβλημα δεν θα λυθεί μόνο έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τη δυνατότητα έκδοσης ευρωομολόγων, τάχθηκε υπέρ, λέγοντας ότι «είναι πολύ εύκολο για τους επενδυτές να βάλουν χρήματα» αλλά «η Ε.Ε. λειτουργεί με βάση την ομοφωνία», γεγονός που συχνά μπλοκάρει σημαντικές αποφάσεις. Αναφέρθηκε επίσης στις «τολμηρές κινήσεις» του Εμανουέλ Μακρόν και επέκρινε την εσωστρέφεια της ΕΕ, λέγοντας πως «μιλάμε για τον Τραμπ και αγνοούμε την πολιτική κρίση στην Ευρώπη, όπου η λαϊκιστική δεξιά κυβερνά σε πολλά κράτη».

Υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή ενότητα «χτίζεται με την Ουκρανία από τη μία και με τη Βρετανία από την άλλη». Ειδικότερα, πρότεινε την άμεση ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε. σημειώνοντας ότι η αξιολόγηση των οικονομικών και εμπορικών κριτηρίων μπορεί να ακολουθήσει.

Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου θα έρθει σταδιακά – ξεκινώντας από προγράμματα όπως το Erasmus και την επανένταξη στην τελωνειακή ένωση». Όπως υπογράμμισε, «είναι βέβαιο ότι θα γίνει, γιατί η Βρετανία είναι βασικός παράγοντας για μια ισχυρή Ευρώπη».

Τέλος, αναφέρθηκε στα «παγωμένα» περιουσιακά λέγοντας ότι πρέπει να επενδύσει σε πρώτη φάση για τον εξοπλισμό του Ουκρανίας και κατόπιν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Κληθείς να σχολιάσει αν παραμένει αισιόδοξος εν μέσω τόσο δυσμενών εξελίξεων, απάντησε: «Είναι ηθικό καθήκον για έναν πολιτικό να παραμένει αισιόδοξος».

