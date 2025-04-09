Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε περίπου €21 δισ. αμερικανικών προϊόντων, στην πρώτη της κίνηση αντιποίνων στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα 27 κράτη-μέλη ψήφισαν υπέρ της επιβολής δασμών μεταξύ 10% και 25% σε προϊόντα όπως η σόγια, το κοτόπουλο και οι μοτοσικλέτες. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη θα τεθούν σε ισχύ σε τρεις φάσεις, από τις 15 Απριλίου έως την 1η Δεκεμβρίου.

Η απόφαση αυτή αποτελεί απάντηση στους δασμούς 25% που είχε επιβάλει ο Τραμπ σε ευρωπαϊκό χάλυβα και αλουμίνιο αξίας €28 δισ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει επιπλέον μέτρα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για τους «ανταποδοτικούς» δασμούς των ΗΠΑ, οι οποίοι αφορούν περισσότερα από €370 δισ. σε ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Το μπέρμπον αφαιρέθηκε από τη λίστα των προϊόντων, μετά την απειλή του Τραμπ για επιβολή δασμών ύψους 200% σε αλκοολούχα προϊόντα από την ΕΕ.

«Η ΕΕ θεωρεί τους αμερικανικούς δασμούς αδικαιολόγητους και επιζήμιους, που προκαλούν οικονομική ζημία και στις δύο πλευρές, καθώς και στην παγκόσμια οικονομία. Η ΕΕ έχει εκφράσει ξεκάθαρα ότι προτιμά διαπραγματευτικές λύσεις με τις ΗΠΑ, που θα είναι ισορροπημένες και αμοιβαία επωφελείς», ανέφερε η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, ως απάντηση στους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον χάλυβα και το αλουμίνιο, τα αντίμετρα της ΕΕ θα εφαρμοστούν σε τρεις φάσεις: η πρώτη τίθεται σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα, η δεύτερη από τα μέσα Μαΐου και η τρίτη τον Δεκέμβριο.

Μόνο η Ουγγαρία αντιτάχθηκε στο πακέτο των ευρωπαϊκών αντιποίνων, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ στο Politico, ενώ τα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη ψήφισαν υπέρ.

«Η κλιμάκωση δεν είναι η απάντηση. Τέτοια μέτρα θα προκαλέσουν επιπλέον ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία και στους πολίτες, αυξάνοντας τις τιμές. Ο μόνος δρόμος είναι οι διαπραγματεύσεις, όχι τα αντίποινα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο.

Για να μπλοκαριστεί η πρόταση αντιποίνων θα έπρεπε να καταψηφιστεί από 14 χώρες, κάτι που θεωρούταν απίθανο δεδομένων των προσφάτων εκδηλώσεων ενότητας στους κόλπους της ΕΕ.

Τα αντίμετρα της ΕΕ δεν απαντούν ακόμη στους νέους δασμούς 20% που επέβαλε ο Τραμπ την Τετάρτη σε όλες τις ευρωπαϊκές εξαγωγές (οι λεγόμενοι «ανταποδοτικοί» δασμοί), ούτε στον πρόσφατο δασμό 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Ο Τραμπ έχει προαναγγείλει δασμούς και στα φαρμακευτικά προϊόντα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στα δικά της αντίμετρα για αυτά τα μέτρα ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. «Σίγουρα θα είναι σύντομα. Εκτιμώ ότι μπορεί να γίνει ακόμα και την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος εμπορίου της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ.

Ο Τραμπ απαιτεί από την ΕΕ να μειώσει το εμπορικό της πλεόνασμα με τις ΗΠΑ, είτε αγοράζοντας μη ρεαλιστικές ποσότητες φυσικού αερίου είτε μειώνοντας τα πρότυπα ασφαλείας για τα αυτοκίνητα.

Παρότι η Ευρώπη εξάγει πράγματι περισσότερα αγαθά στις ΗΠΑ, οι ΗΠΑ έχουν πλεόνασμα στις υπηρεσίες. Συνολικά, η εμπορική σχέση ύψους €1,3 τρισ. έχει διαφορά μόλις περίπου €50 δισ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατέθεσε ως πρόταση αυτή την εβδομάδα το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας «μηδέν για μηδέν» — δηλαδή την πλήρη κατάργηση των βιομηχανικών δασμών σε αμοιβαία βάση.



Πηγή: skai.gr

