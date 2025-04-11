Ο εμπορικός πόλεμος που έχει προκαλέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με την επιβολή υψηλών δασμών σε πολλούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και τα αντίμετρα που έχουν ανακοινωθεί μπορεί να έχουν «καταστροφικές» επιπτώσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες επηρεάζοντάς τες περισσότερο από την περικοπή της διεθνούς βοήθειας, εκτίμησε η διευθύντρια της υπηρεσίας εμπορίου του ΟΗΕ.

Το παγκόσμιο εμπόριο ενδέχεται να συρρικνωθεί κατά 3-7% και το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 0,7%, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να επηρεάζονται περισσότερο, σημείωσε το Κέντρο Διεθνούς Εμπορίου (ITC).

«Είναι τεράστιο», δήλωσε η Πάμελα Κόουκ- Χάμιλτον, εκτελεστική διευθύντρια του ITC. «Αν αυτή η κλιμάκωση μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ συνεχιστεί, θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση 80% στο εμπόριο μεταξύ των χωρών και η αλυσιδωτή αντίδραση σε όλο τον κόσμο θα είναι καταστροφική», πρόσθεσε.

Οι παγκόσμιες αγορές συνεχίζουν να είναι σε αναταραχή σήμερα, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε προχθές, Τετάρτη, την αναστολή για 90 ημέρες των επιπλέον δασμών που επέβαλε σε δεκάδες χώρες. Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος αύξησε στο 145% τους αμερικανικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, αν υπολογιστούν και οι δασμοί που έχει ανακοινώσει από την αρχή του έτους.

Η Κίνα έσπευσε να απαντήσει και σήμερα αύξησε στο 125% τους δασμούς για τα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα.

«Οι δασμοί ενδέχεται να έχουν πολύ πιο επιβλαβείς συνέπειες από την περικοπή της διεθνούς βοήθειας», τόνισε η Κόουκ- Χάμιλτον, ενώ προειδοποίησε ότι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες κινδυνεύουν να χάσουν τα οφέλη που έχουν αποκομίσει τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.