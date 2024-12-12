Ο Λουίτζι Μαντζιόνι συνελήφθη τη Δευτέρα κατηγορούμενος για τον φόνο του επικεφαλής αμερικανικού κολοσσού ασφάλισης υγείας, όμως έκτοτε περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έχουν προσφέρει χρήματα για την κάλυψη του κόστους των δικαστικών του εξόδων, συχνά συνοδεύοντας τη δωρεά τους με μηνύματα υποστήριξης προς τον νεαρό ή και ικανοποίησης για τον φόνο.

Στη Νέα Υόρκη, όπου διαπράχθηκε ο φόνος, έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε τοίχους αφίσες με τη λεζάντα «καταζητούμενος» και φωτογραφίες επικεφαλής εταιρειών. Ιστότοποι πουλούν προϊόντα εμπνευσμένα από την πράξη του Μαντζιόνι, όπως φούτερ και ποτήρια, αλλά και καπέλα με την επιγραφή «κυνηγός CEΟ».

Εναντίον του 26χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον φόνο του Μπράιαν Τόμσον, του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealth, στις 4 Δεκεμβρίου έξω από ξενοδοχείο του Μανχάταν. Συνελήφθη πέντε ημέρες αργότερα, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Αν και η καταδίκη του φόνου ήταν ευρεία, μέρος της αμερικανικής κοινής γνώμης έχει αναγάγει τον Μαντζιόνι σε ένα μίγμα λαϊκού ήρωα, διασημότητας και διαδικτυακού γόη. Η στήριξη προς το πρόσωπό του έχει αυξηθεί μετά τη σύλληψή του τη Δευτέρα.

Αγανάκτηση των Αμερικανών για το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης

Τα περισσότερα μηνύματα στον ιστότοπο συγκέντρωσης δωρεών GiveSendGo αντικατοπτρίζουν την βαθιά αγανάκτηση που έχουν πολλοί Αμερικανοί για το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας, με τις εταιρείες ασφάλισης να αρνούνται να καλύψουν πολλές θεραπείες ή να αποζημιώσουν τους ασθενείς για τα νοσήλιά τους, αλλά και για την αυξανόμενη ανισότητα στα εισοδήματα.

«Η άρνηση της κάλυψης της υγειονομική περίθαλψης των ανθρώπων είναι φόνος, αλλά κανείς δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για αυτό», έγραψε ένας δωρητής, χαρακτηρίζοντας τον φόνο του Τόμσον «δικαιολογημένη ανθρωποκτονία».

Άλλοι δωρητές απλώς χρησιμοποίησαν τις λέξεις “Deny, Defend, Depose”, τις οποίες χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να αρνούνται ή να καθυστερούν την καταβολή αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους. Αυτές τις λέξεις φέρεται να είχε χαράξει στους κάλυκες των σφαιρών τις οποίες χρησιμοποίησε ο Μαντζιόνι για να σκοτώσει τον Τόμσον.

Μέχρι χθες Τετάρτη είχαν συγκεντρωθεί στο GiveSendGo περισσότερα από 31.000 δολάρια.

Ο Φελίπε Ροντρίγκες, πρώην μέλος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, εξέφρασε την αγανάκτησή του για τις αντιδράσεις αυτές.

«Τον έχουν αναγάγει σε μάρτυρα για όλα τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει οι άνθρωποι με τις ασφαλιστικές τους εταιρείες», κατήγγειλε. «Ποιος δεν είχε μια αντιπαράθεση με την ασφαλιστική του; Όμως αυτός είναι ένας εν ψυχρώ δολοφόνος».

Ο Μαντζιόνι κρατείται στην Πενσιλβάνια για οπλοκατοχή και πλαστογραφία, ενώ οι εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη ζητούν να εκδοθεί στην πολιτεία αυτή. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι σκοπεύει να δηλώσει αθώος στις κατηγορίες που τον βαρύνουν στην Πενσιλβάνια.

Αγανάκτηση και οργή

Χθες Τετάρτη η επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις δήλωσε ότι οι ερευνητές έχουν συνδέσει το όπλο που βρέθηκε στην κατοχή του Μαντζιόνι με τους κάλυκες που εντοπίστηκαν στο σημείο του φόνου. Επίσης τα δακτυλικά του αποτυπώματα βρέθηκαν σε ένα μπουκαλάκι νερού και μια μπάρα δημητριακών που εντοπίστηκαν εκεί κοντά.

Άλλα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές περιλαμβάνουν χειρόγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του Μαντζιόνι στα οποία ισχυρίζεται ότι ο φόνος του Τόμσον ήταν νόμιμη απάντηση στην εταιρική απληστία, όπως τη χαρακτήρισε, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης.

Οι Αμερικανοί πληρώνουν περισσότερο για την υγειονομική τους ασφάλιση σε σχέση με τους πολίτες οποιασδήποτε άλλης χώρας παγκοσμίως. Τα στοιχεία δείχνουν εξάλλου ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν αυξηθεί τα κόστη των ασφάλιστρων υγείας, των φαρμάκων, των υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από τις ασφαλιστικές όπως και αυτά άλλων ιατρικών υπηρεσιών.

Ο Μαντζιόνι πάσχει από χρόνιο πόνο στη μέση που έχει επηρεάσει σημαντικά τη ζωή του, σύμφωνα με φίλους του και αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο η κατάσταση της υγείας του έπαιξε ρόλο στον φόνο.

«Είναι δύσκολο να υποτιμηθεί η οργή και ο φόβος που έχουν οι άνθρωποι προς τις ασφαλιστικές εταιρείες», εκτίμησε ο Ντέιβιντ Σαπίρο, πρώην πράκτορας και καθηγητής στο John Jay College of Criminal Justice στη Νέα Υόρκη.

Ο Σαπίρο επεσήμανε ότι δεν έχει ξανασυναντήσει ποτέ αντιδράσεις αντίστοιχες με αυτές που προκάλεσε σε μερίδα της κοινής γνώμης ο Μαντζιόνι, αλλά πρόσθεσε: «Δεν τις θεωρώ και τόσο περίεργες, με δεδομένη τη διάθεση που επικρατεί στη χώρα και την ευκολία που παρέχει η ανωνυμία στο διαδίκτυο».

Στο TikTok χρήστες αναρτούν βίντεο με το ξέσπασμα του Μαντζιόνι την Τρίτη, την ώρα που τον μετέφεραν σε δικαστήριο της Πενσιλβάνια όταν φώναξε: «… εντελώς εκτός πραγματικότητας και προσβολή προς τον αμερικανικό λαό», συνοδεύοντάς το με σχόλια όπως: «ο άνδρας αυτός είναι ο απόλυτος θρύλος» και «η ταξική συνείδηση ξυπνά».

Πολλοί ιστότοποι πουλούν μπλουζάκια με τη φωτογραφία του Μαντζιόνι και μηνύματα όπως «Ελευθερώστε τον Λουίτζι» ή «Σε αυτό το σπίτι ο Λουίτζι Μαντζιόνι είναι ένας ήρωας, τελεία».

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο καταδίκασε όσους αναγάγουν τον Μαντζιόνι σε ήρωα χαρακτηρίζοντας «βαθιά ανησυχητική» την αντίδρασή τους.

«Στην Αμερική δεν σκοτώνουμε ανθρώπους εν ψυχρώ για να λύσουμε τις πολιτικές μας διαφορές ή για να εκφράσουμε μια άποψη», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

