Σε έξαλλη κατάσταση, φωνάζοντας και παλεύοντας εμφανίστηκε χθες στο δικαστήριο για να του απαγγελθούν κατηγορίες ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε, ο νεαρός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον CEO του αμερικανικού κολοσσού των κοινωνικών ασφαλίσεων UnitedHealthcare, στο κέντρο του Μανχάταν, την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μαντζιόνε εμφανίστηκε με χειροπέδες και μια πορτοκαλί φόρμα φυλακής, φωνάζοντας «αυτό είναι εντελώς άσχετο και προσβολή της νοημοσύνης του αμερικανικού λαού» καθώς η αστυνομία τον οδηγούσε στο δικαστήριο.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, το δικαστήριο απέρριψε την αποφυλάκιση του κατηγορούμενου με εγγύηση, οπότε και επέστρεψε στη φυλακή της πολιτείας Χάντινγκτον της Πενσιλβάνια, όπου κρατείται, μέχρι να εκδοθεί στην Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο 26χρονος Μαντζιόνε δηλώνει αθώος, αρνείται της κατηγορίες και θα κάνει έφεση κατά της έκδοσής του , η οποία μπορεί να διαρκέσει ημέρες, ακόμα και μήνα.

Ο Μαντζιόνε συνελήφθη το Σαββατοκύριακο σε ένα κατάστημα McDonald’s στην Αλτούνα, Πενσιλβάνια, περίπου 500 χιλιόμετρα δυτικά της Νέας Υόρκης, όταν τον αναγνώρισε ένας πελάτης του καταστήματος και ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο 26χρονος αντιμετωπίζει δίωξη για φόνο, άλλα δυο αδικήματα που συνδέονται με τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή, καθώς και παραχάραξη εγγράφων.

Το «μανιφέστο» του 26χρονου κατά του συστήματος υγείας

Ο νεαρός βασικό ύποπτος για τη δολοφονία του 50χρονου Μπράιαν Τόμσον, όταν συνελήθφη, είχε μαζί του ένα χειρόγραφο μανιφέστο στο οποίο εξέφραζε την οργή του για το σύστημα υγείας στις ΗΠΑ.

«Πιο συγκεκριμένα» ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε «εξηγεί ότι το σύστημα υγείας είναι το ακριβότερο στον κόσμο, ενώ το προσδόκιμο ζωής ενός Αμερικανού είναι στην 42η θέση παγκοσμίως. Έγραφε πολλά για την περιφρόνησή του για τις αμερικανικές εταιρείες και ιδίως για τη βιομηχανία υγείας», εξήγησε ο επικεφαλής των ερευνητών της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Κένι, στην εκπομπή Good Morning America του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

Η αστυνομία ψάχνει ακόμα το κίνητρο για την δολοφονία του CEO καθώς το προφίλ και η έως τώρα ζωή του Μαντζιόνε δεν προακλούσαν ούτε καν υποψίες ότι θα μπορούσε να γίνει δολοφόνος.

Ο θάνατος του Τόμσον προκάλεσε έντονη συγκίνηση αλλά και πολλά σχόλια μίσους εναντίον των προγραμμάτων ασφάλισης υγείας των ΗΠΑ. Κάποιοι χρήστες σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης εξέφραζαν οργή για το κερδοσκοπικό σύστημα, κατηγορώντας τις εταιρείες ότι πλουτίζουν στις πλάτες των ασθενών.

«Δεν σκοτώνουμε ανθρώπους εν ψυχρώ για πολιτικούς λόγους ή για να εκφράσουμε μια άποψη» σχολίασε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο.

