Βρετανία: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για εθνικό μνημείο για τη βασίλισσα Ελισάβετ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και μηχανικοί στη Βρετανία καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για το εθνικό μνημείο για τη βασίλισσα Ελισάβετ που έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί στο St James’s Park, απέναντι από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο αρχικός προϋπολογισμός για το έργο, όπως προβλέπεται στον διαγωνισμό, ανέρχεται σε 46 εκατ. λίρες. Τα χρήματα προέρχονται από κρατικά κονδύλια.

Την απόφαση για τον νικητή του διαγωνισμού θα λάβει η Επιτροπή Μνημείου για τη βασίλισσα Ελισάβετ που έχει συσταθεί.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής λόρδος Τζάρβιν, πρώην ιδιαίτερος γραμματέας της Ελισάβετ, είπε πως το μνημείο «πολύ απλά πρέπει να είναι ένα όμορφο μέρος, κάπου που θα μπορεί κανείς να το επισκέπτεται με οικογένεια και φίλους, να το απολαμβάνει και να αναστοχάζεται μια εντυπωσιακή ζωή».

Επιπλέον, ένας καλλιτέχνης ή γλύπτης θα επιλεχθεί να αποτυπώσει τη βασίλισσα σε έργο που θα τοποθετηθεί στο μνημείο.

Η πρώτη προθεσμία για συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η 20ή Ιανουαρίου 2025. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο στάδιο για την ανάπτυξη των καλύτερων πέντε ιδεών και ο τελικός νικητής θα ανακηρυχθεί το καλοκαίρι.

