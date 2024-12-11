Τα αποτυπώματα που συλλέχθηκαν από τη σκηνή της δολοφονίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, ταιριάζουν με αυτά του υπόπτου Λουίτζι Μαντζιόνε, όπως επιβεβαίωνει το CNN. Αυτά τα αποτυπώματα αποτελούν την πρώτη ιατροδικαστική σύνδεση του Μαντζιόνε με τη σκηνή του εγκλήματος, που διαπράχθηκε έξω από ξενοδοχείο τη μέση του δρόμου της Νέας Υόρκης πριν από μία εβδομάδα, όπου ο Τόμπσον πυροβολήθηκε θανάσιμα.

Ο Μαντζιόνε, ο οποίος αντιμετωπίζει πολλές κατηγορίες στη Νέα Υόρκη και την Πενσυλβάνια, συνελήφθη σε McDonald's στην Αλτούνα της Πενσυλβάνια. Κατά τη σύλληψή του, η αστυνομία βρήκε ένα μαύρο 3D-εκτυπωμένο πιστόλι και έναν σιγαστήρα, επίσης 3D εκτυπωμένο. Επιπλέον, ο Μαντζιόνε βρέθηκε με πλαστή ταυτότητα από το Νιου Τζέρσεϊ με το όνομα Μάρκ Ροζάριο, το οποίο ταίριαζε με ταυτότητα που είχε χρησιμοποίησε άτομο που εμφανιζόταν σε βίντεο επιτήρησης σε ξενώνα της Νέας Υόρκης, όπου είχε διαμείνει ο Μαντζιόνε. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το άτομο στο βίντεο, το οποίο φορούσε τα ίδια ρούχα με τον Μαντζιόνε, ήταν αυτός που πυροβόλησε θανάσιμα τον Τόμπσον καθώς ο τελευταίος κατευθυνόταν προς το ετήσιο συνέδριο επενδυτών της εταιρείας του.

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έχουν απαγγείλει στον Μαντζιόνε κατηγορίες για ανθρωποκτονία, κατοχή όπλων και κατοχή πλαστών εγγράφων. Ο ντετέκτιβ Γιουσέφ Ντέμες της Ομάδας Ανιχνευτών του Midtown North, στα έγγραφα κατηγορίας, περιέγραψε αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο λέει ότι αποδεικνύει ότι ο Μαντζιόνε είναι το άτομο που πυροβόλησε τον Τόμπσον.

Οι σημειώσεις που υποδηλώνουν το κίνητρο

Ο δικηγόρος του Μαντζιόνε, Thomas Dickey, δήλωσε ότι ο πελάτης του θα δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες. Εξέφρασε αμφιβολίες για τα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων γραπτών σημειώσεων που βρέθηκαν στον Μαντζιόνε, το οποίο η αστυνομία υποστηρίζει ότι αναφέρεται σε έναν τραυματισμό στη μέση που υπέστη το 2023. Οι αρχές ερευνούν εάν ο Μαντζιόνε είχε αναπάντητη αξίωση ασφάλισης που σχετίζεται με αυτόν τον τραυματισμό, με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Κέννι, να αναφέρει ότι κάποια από τα γραπτά του Μαντζιόνε περιέγραφαν τον πόνο από τον τραυματισμό και την απογοήτευσή του με τη διαδικασία ασφάλισης.

Την Τρίτη το απόγευμα, στο Δικαστήριο της Κομητείας Μπλερ στην Πενσυλβάνια, στον Μαντζιόνε αρνήθηκε να πληρώσει εγγύηση. Καθώς εισερχόταν στο δικαστήριο με χειροπέδες στα χέρια και τα πόδια και φορώντας πορτοκαλί στολή φυλακισμένου, ο Μαντζιόνε ακούστηκε να φωνάζει σε ένδειξη διαμαρτυρίας, περιγράφοντας τις κατηγορίες ως προσβολή της νοημοσύνης του αμερικανικού λαού και υποστηρίζοντας ότι οι εμπειρίες του ήταν "η καθημερινότητα του μέσου Αμερικάνου ".

Η δολοφονία του Thompson – ενός συζύγου και πατέρα δύο παιδιών – έχει αποκαλύψει την οργή πολλών Αμερικανών για τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, με τον Μαντζιόνε, να συγκεντρώνει συμπάθεια στο διαδίκτυο και να προσφέρεται ο κόσμος να πληρώσει τους νομικούς του λογαριασμούς. Προκάλεσε επίσης φόβο σε C-suites σε όλη τη χώρα, καθώς μια έκθεση πληροφοριών της NYPD που ελήφθη από το CNN προειδοποιεί ότι η διαδικτυακή ρητορική θα μπορούσε να «δείχνει μια αυξημένη απειλή που αντιμετωπίζουν τα στελέχη στο άμεσο μέλλον…»

Η νομική ομάδα του Μαντζιόνε αγωνίζεται για την έκδοσή του στη Νέα Υόρκη. Το δικαστήριο του έδωσε 14 ημέρες για να υποβάλει αίτηση για την έκδοση εντολής "habeas corpus", η οποία μπορεί να προκαλέσει νέα ακρόαση. Εάν αμφισβητηθεί η έκδοσή του, οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έχουν 30 ημέρες για να εξασφαλίσουν εντολή κυβερνήτη για τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη. Η Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθυ Χότσουλ, έχει υποσχεθεί να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς για να επιταχύνει τη διαδικασία, με τις αρχές να δηλώνουν ότι είναι έτοιμες να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να φέρουν πίσω τον Μαντζιόνε για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες στη Νέα Υόρκη.

