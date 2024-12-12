Η μεγάλη πλειοψηφία των νέων που ζουν στη Γερμανία δεν πιστεύει ότι η ενασχόληση με την πολιτική μπορεί να αλλάξει κάτι, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 2.500 ερωτηθέντες, ηλικίας 16 με 30 ετών. Όπως προέκυψε, ένας στους πέντε πιστεύει ότι αυτό που κάνει διαφορά είναι να καταβάλλει κάποιος προσωπική προσπάθεια για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Τη δημοσκόπηση διενήργησε το ερευνητικό ινστιτούτο Verian για λογαριασμό του Ιδρύματος Bertelsmann.

Περίπου 38% εξέφρασαν έλλειψη εμπιστοσύνης προς την πολιτική και άλλο 1/3 των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί εν μέρει.

Οι μισοί ερωτηθέντες βλέπουν ανεπαρκείς ευκαιρίες για τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική πέραν των εκλογών.

Λιγότεροι από ένας στους δέκα θεωρούν ότι τα πολιτικά κόμματα είναι ανοιχτά στις ιδέες των νέων, ενώ μόνο 8% πιστεύει ότι η πολιτική λαμβάνει στα σοβαρά τις ανησυχίες τους.

Οι συντάκτες της δημοσκόπησης διαπίστωσαν ότι υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον μεταξύ των νέων για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, με σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων να επιθυμούν μεγαλύτερη ενημέρωση για κάποια κοινωνικοπολιτικά ζητήματα.

Στους τομείς που ανέφεραν οι ερωτηθέντες περιλαμβάνονται ο πόλεμος και η ειρήνη, η υγεία, ο πληθωρισμός και η παιδεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.