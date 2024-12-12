«Ο μετανάστης πρέπει να καλωσορίζεται, να συντρέχεται, να υποστηρίζεται και να ενσωματώνεται. Τέσσερα πράγματα: υποδοχή, συνοδεία, υποστήριξη και ενσωμάτωση. Αυτή η γενναιοδωρία, αυτή η στάση είναι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο, το οποίο μας καλεί να κάνουμε το καλό σε όλους και ιδιαίτερα στους τελευταίους, στους φτωχότερους, στους πιο εγκαταλελειμμένους, στους ασθενείς, στους ανθρώπους σε κίνδυνο».

Το μυαλό είναι προφανώς στη Συρία

Τις ημέρες που στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αποτελεί αντικείμενο συζήτησης το αν οι πρόσφυγες από τη Συρία θα πρέπει να πάψουν να διεκδικούν το δικαίωμα στο άσυλο, ο Πάπας Φραγκίσκος επέλεξε να συναντηθεί με την οργάνωση διάσωσης και υποστήριξης μεταναστών ResQ στο Βατικανό και να στείλει το δικό του μήνυμα. Δεν δίστασε μάλιστα να υπογραμμίσει ότι πολλές φορές οι πολιτικά υπεύθυνοι παραβλέπουν ή παραβιάζουν τις ευθύνες τους.



«Δυστυχώς, πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει και πολλές ζωές γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, απόρριψης, κακοποίησης, μετατρέπονται σε σκλαβιά. Και μπροστά στην έκταση και την πολυπλοκότητα του μεταναστευτικού φαινομένου, οι πολιτικές αρχές δεν καταφέρνουν πάντα να ανταποκριθούν πλήρως στις ευθύνες τους.»

Ανάβει η συζήτηση στη Γερμανία

Ο Ποντίφικας απέφυγε ευθείες αναφορές στα τεκταινόμενα στη Συρία, αλλά είναι οφθαλμοφανές ότι τα λόγια του απευθύνονται σε πολλές κυβερνήσεις ή πολιτικές δυνάμεις που ζητούν από την Κυριακή διαδικασίες εξπρές για την επιστροφή προσφύγων στη Συρία.



Η υπόθεση δεν είναι καθόλου απλή, αφού κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τις προθέσεις των ισλαμιστών που έχουν αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι στη Δαμασκό. Στη Γερμανία, όπου υπάρχει και ο μεγαλύτερος αριθμός Σύρων προσφύγων η Ακροδεξιά ζήτησε από την πρώτη στιγμή να αρχίσουν απελάσεις.Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ αναγκάστηκε να τονίσει ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει καταρχάς να ξεκαθαριστεί η σχέση των χωρών της ΕΕ με το νέο καθεστώς της τζιχαντιστικής πολιτοφυλακής Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) του Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, κάτι που μπορεί να απαιτήσει αρκετό χρόνο.



«Είτε μας αρέσει είτε όχι, η πολιτοφυλακή HTS έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για το μέλλον της Συρίας. Μαζί με τους εταίρους μας, αναζητούμε επομένως έναν επαρκή τρόπο αντιμετώπισης της HTS, με την οποία πολλοί δεν είχαν άμεση επαφή για σοβαρούς λόγους. Κανείς δεν παραβλέπει την προέλευση της από την ιδεολογία της Αλ Κάιντα. Είναι επομένως σαφές ότι θα μετρήσουμε την HTS με βάση τις πράξεις της. Οποιαδήποτε συνεργασία προϋποθέτει την προστασία των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, το σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και την αποτροπή πράξεων εκδίκησης».



Για την απερχόμενη υπουργό Εξωτερικών, που είχε σαφώς εστιάσει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες περισσότερο στο μέτωπο της Ουκρανίας, αυτός είναι ένας δύσκολος γρίφος λίγο πριν από τη λήξη της θητείας της. Ίσως τελικά το καθήκον να τον λύσει να το επωμιστεί την ερχόμενη άνοιξη ο διάδοχός της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.