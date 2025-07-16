Ο απρόβλεπτος Τραμπ, η πράκτορας Τραμπένκο, οι 50 ημέρες, το Κίεβο και η Μόσχα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι Ουκρανοί αποθεώνουν τη Μελάνια Τραμπ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με μία σειρά από memes για τον ρόλο που έπαιξε όσον αφορά στη μεταστροφή του Αμερικανού προέδρου απέναντι στη Μόσχα.

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο σύμφωνα με τις οποίες η σύζυγός του κατάφερε αυτό που ούτε ένας σύμβουλός του δεν πέτυχε εδώ και έξι μήνες που έχει αναλάβει εκ νέου την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Γυρνάω σπίτι και λέω στη Μελάνια: Μίλησα με τον Βλαντίμιρ (Πούτιν) σήμερα, είχαμε μια υπέροχη συζήτηση», έλεγε ο Τραμπ συμπληρώνοντας πως εκείνη του απάντησε: «Αλήθεια; Μόλις χτύπησε ακόμη μια πόλη στην Ουκρανία».

Λίγες ώρες μετά το πρώτο meme ήταν ήδη γεγονός. Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών μετονομάστηκε σε Μελάνια Τραμπένκο και ορίστηκε πράκτορας με την ίδια να εμφανίζεται σε φωτογραφία με το πρόσωπό της μισο-φωτισμένο και φορώντας ένα σακάκι στο οποίο οι χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είχαν τοποθετήσει με τη βοήθεια της τεχνολογίας το εθνόσημο της Ουκρανίας, το έμβλημα της τρίαινας.

Agent Melania Trumpenko pic.twitter.com/rVzf6tJfvJ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 14, 2025

Η γεννημένη στη Σλοβενία Μελάνια Τραμπ μεγάλωσε στην πρώην Γιουγκοσλαβία και εν αντιθέσει με τον μέχρι πρότινος σκεπτικό σύζυγός της απέναντι στο Κίεβο έχει εμφανιστεί θερμή υποστηρίκτρια της Ουκρανίας. Μάλιστα, η ίδια το 2022, αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είχε απευθύνει έκκληση μέσω των δικών της λογαριασμών στα social media καλώντας σε δωρεές προς τον Ερυθρό Σταυρό υπέρ του ουκρανικού λαού λέγοντας πως «είναι σπαρακτικό και τρομακτικό να βλέπει κανείς αθώους ανθρώπους να υποφέρουν».

Την ίδια στιγμή, στον ρόλο της Μελάνια έχουν σταθεί και πολλά διεθνή ειδησεογραφικά Μέσα, όπως οι Times του Λονδίνου. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να ποντάρει στη Μελάνια, ούτε και να γνωρίζει κατά πόσο αυτή η μεταστροφή Τραμπ απέναντι στη Ρωσία θα διαρκέσει, αλλά και κατά πόσο σοβαρή αυτή είναι με αναλυτές να υπενθυμίζουν πως οι προθεσμίες Τραμπ δεν είναι για να τις παίρνει κανείς τοις μετρητοίς. Αρκεί κανείς να θυμηθεί τι δεν έγινε όσον αφορά στις 20 ημέρες προθεσμία προς τη Μόσχα και τι έγινε σε λίγα 24ωρα όταν ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε 10 ημέρες προθεσμία στο Ιράν.

Χθες πάντως στο φως της δημοσιότητας ήρθε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των Financial Times σύμφωνα με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε στις αρχές Ιουλίου, τον Ουκρανό ομόλογό του εάν μπορεί να χτυπήσει τη Μόσχα με όπλα μεγάλου βεληνεκούς και τον Ζελένσκι να του απαντά, «φυσικά, εάν μας τα δώσετε». Λίγες ώρες μετά η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου ήρθε και όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε «δεν παίρνει το μέρος κανενός» ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ζελένσκι δεν πρέπει να χτυπήσει τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να έχει συζητήσει για την προμήθεια των συστημάτων αεράμυνας Patriot, καθώς επίσης και για την προμήθεια πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk – για τους οποίους Τραμπ και Ζελένσκι συζήτησαν στις αρχές Ιουλίου, αλλά συμφωνία δεν έχει υπάρξει – με την Ουκρανία να εξακολουθεί να περιμένει να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες, καθώς ακόμη κανείς δεν έχει δει τον κατάλογο των όπλων που θα βγουν προς πώληση προς τους Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ για να τα προμηθεύσουν στο Κίεβο.

Από την πλευρά της η Μόσχα έχει αντιδράσει με το Κρεμλίνο να τονίζει ότι οι δηλώσεις Τραμπ «είναι σοβαρές και απαιτούν ανάλυση» με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς να επισημαίνει, επικαλούμενο τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο, πως ούτε το αυτί Πούτιν ιδρώνει από τις απειλές Τραμπ περί επιβολής κυρώσεων και ούτε η όρεξή του για περισσότερα ουκρανικά εδάφη μειώνεται.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται σε σχετικό τηλεγράφημα, ο Ρώσος πρόεδρος σκοπεύει να συνεχίσει κανονικά τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι να πάρει αυτό που θέλει και να εξαναγκάσει τη Δύση να συρθεί σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τους δικούς του, όμως, όρους. Άλλωστε όπως τονίζεται ο Πούτιν κρίνει ότι διατηρεί το πάνω χέρι και στο πεδίο των μαχών αλλά και όσον αφορά στην αντοχή της ρωσικής οικονομίας που έχει επιβιώσει ήδη των δυτικών κυρώσεων. Στην εξίσωση δε ορισμένοι έρχονται για να προσθέσουν με νόημα πως όσον αφορά στο τελεσίγραφο των 50 ημερών του Τραμπ πως ο χρόνος είναι πολύς και πως δεν αποκλείεται η Ρωσία να έχει προλάβει να ολοκληρώσει την εν εξελίξει θερινή της επίθεση.

