Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι η Δύση να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δικούς του όρους για ειρήνη, χωρίς να επηρεάζεται από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για σκληρότερες κυρώσεις, αναφέρουν στο πρακτορείο Reuters τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές διαμηνύουν ότι και οι εδαφικές του απαιτήσεις ενδέχεται να διευρυνθούν όσο οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν.

Ο Πούτιν, που έδωσε εντολή για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έπειτα από οκτώ χρόνια συγκρούσεων στα ανατολικά της χώρας μεταξύ φιλορώσων αυτονομιστών και ουκρανικών δυνάμεων, θεωρεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι η ρωσική οικονομία και ο στρατός είναι αρκετά ισχυροί ώστε να αντέξουν οποιαδήποτε νέα δυτικά μέτρα.

Ο Τραμπ, τη Δευτέρα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση του Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός και ανακοίνωσε νέο πακέτο αποστολής όπλων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot. Απείλησε επίσης τη Μόσχα με νέες κυρώσεις, αν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία μέσα σε 50 ημέρες.

Οι τρεις ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμο υπό πίεση από τη Δύση και θεωρεί ότι η Ρωσία, η οποία έχει ήδη επιβιώσει από τις σκληρότερες κυρώσεις της Δύσης, μπορεί να αντέξει και άλλη οικονομική πίεση, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών δασμών που απειλούν τις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

«Ο Πούτιν θεωρεί ότι κανείς δεν έχει εμπλακεί σοβαρά μαζί του σε ουσιαστικές συζητήσεις για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, ούτε οι Αμερικανοί, οπότε θα συνεχίσει μέχρι να πάρει αυτό που θέλει», δήλωσε μία από τις πηγές στο Reuters.

Παρά τις αρκετές τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, καθώς και τις επισκέψεις του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία, ο Ρώσος ηγέτης πιστεύει ότι δεν έχουν γίνει λεπτομερείς διαβουλεύσεις για τη βάση ενός ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ο Πούτιν εκτιμά τη σχέση με τον Τραμπ και είχε καλές συζητήσεις με τον Γουίτκοφ, αλλά τα συμφέροντα της Ρωσίας είναι πάνω απ’ όλα», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε στο αίτημα για σχόλιο επί του θέματος, αναφέρει το Reuters.

Οι όροι του Πούτιν για ειρήνη, σύμφωνα με τις πηγές, περιλαμβάνουν: μια νομική δέσμευση ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί ανατολικά, ουδετερότητα της Ουκρανίας και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της, προστασία για τους ρωσόφωνους που ζουν εκεί και αποδοχή των εδαφικών κερδών της Ρωσίας.

Είναι επίσης πρόθυμος να συζητήσει για το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή μεγάλων δυνάμεων, αν και παραμένει εξαιρετικά ασαφές πώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να λειτουργήσει, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει τη ρωσική κυριαρχία στα κατεχόμενα εδάφη και ότι το Κίεβο διατηρεί το κυρίαρχο δικαίωμα να αποφασίσει αν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Το γραφείο του δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο επί του θέματος.

Ωστόσο, μια από τις ίδιες πηγές δήλωσε ότι ο Πούτιν θεωρεί τους στόχους της Μόσχας πολύ πιο σημαντικούς από οποιεσδήποτε πιθανές οικονομικές απώλειες λόγω της δυτικής πίεσης και δεν ανησυχεί από τις αμερικανικές απειλές για επιβολή δασμών σε Κίνα και Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Παράλληλα, όπως σημειώνουν οι πηγές που επικαλείται το Reuters, η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης και η οικονομία της που είναι προσανατολισμένη στον πόλεμο, ξεπερνά την παραγωγική ικανότητα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σε κρίσιμα πολεμοφόδια, όπως τα πυρομαχικά πυροβολικού.

Η Ρωσία, η οποία ήδη ελέγχει σχεδόν το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, έχει προχωρήσει περίπου 1.415 τετραγωνικά χιλιόμετρα τους τελευταίους τρεις μήνες, σύμφωνα με δεδομένα από τον χάρτη DeepStateMap, μια ανοιχτή πηγή πληροφοριών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η όρεξη έρχεται τρώγοντας», αναφέρει μία εκ των πηγών, εννοώντας ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να επιδιώξει περισσότερα εδάφη εάν ο πόλεμος δεν σταματήσει. Οι άλλες δύο πηγές επιβεβαίωσαν ανεξάρτητα την ίδια πληροφορία.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα την Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014, καθώς και ολόκληρη την περιφέρεια του Λουχάνσκ, πάνω από το 70% των περιοχών Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνας, και τμήματα των περιφερειών Χαρκίβ, Σούμι και Ντνιπρό. Η δημόσια θέση του Πούτιν είναι ότι οι πρώτες πέντε περιοχές, η Κριμαία και οι τέσσερις περιφέρειες της ανατολικής Ουκρανίας, αποτελούν πλέον μέρος της Ρωσίας και το Κίεβο πρέπει να αποσυρθεί για να υπάρξει ειρήνη.

Σύμφωνα με τις πηγές του Κρεμλίνου, ο Πούτιν μπορεί να συνεχίσει να πολεμά μέχρι να καταρρεύσει η ουκρανική άμυνα και να επεκτείνει τις εδαφικές του φιλοδοξίες ώστε να περιλάβουν μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία θα δράσει με βάση την αδυναμία της Ουκρανίας», δήλωσε η τρίτη πηγή, προσθέτοντας ότι η Μόσχα ενδέχεται να σταματήσει την επίθεση αφού καταλάβει τις τέσσερις ανατολικές περιοχές, εάν συναντήσει σθεναρή αντίσταση. «Αλλά αν η Ουκρανία καταρρεύσει, θα ακολουθήσει ακόμη μεγαλύτερη κατάληψη εδαφών: του Δνιπρό, του Σούμι και του Χαρκίβ».

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η θερινή επίθεση της Ρωσίας δεν πηγαίνει όπως είχε ελπίσει η Μόσχα. Η ανώτατη στρατιωτική του ηγεσία, που αναγνωρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπερτερούν αριθμητικά, υποστηρίζει ότι τα ουκρανικά στρατεύματα κρατούν τη γραμμή άμυνας και αναγκάζουν τη Ρωσία να πληρώνει βαρύ τίμημα για κάθε της προέλαση.

Ο Τραμπ έχει ελάχιστη επιρροή πάνω στον Πούτιν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο, τη φονικότερη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δίνουν πλήρη στοιχεία για τις απώλειες, ενώ η Μόσχα απορρίπτει τις δυτικές εκτιμήσεις ως προπαγάνδα.

Ο Τραμπ, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αφού υποσχέθηκε ταχεία λήξη του πολέμου, επιδίωξε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία, συνομιλώντας τηλεφωνικά με τον Πούτιν τουλάχιστον έξι φορές. Τη Δευτέρα, δήλωσε πως ο Ρώσος ηγέτης δεν είναι «δολοφόνος, αλλά σκληρός τύπος».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παρουσιάσει τον πόλεμο ως έναν φονικό πόλεμο δι' αντιπροσώπων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, έχει αποσύρει την υποστήριξή της στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αναγνωρίσει την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

Ο Πούτιν παρουσιάζει τον πόλεμο ως καμπή στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση, η οποία, όπως ισχυρίζεται, ταπείνωσε τη Ρωσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, διευρύνοντας το ΝΑΤΟ και εισχωρώντας στη «σφαίρα επιρροής» της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας και της Γεωργίας.

Ο Πούτιν δεν έχει αποδεχτεί ακόμα την πρόταση του Τραμπ για άνευ όρων κατάπαυση πυρός, την οποία το Κίεβο έσπευσε να υποστηρίξει. Τις τελευταίες ημέρες, η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει εκατοντάδες drones για να πλήξει ουκρανικές πόλεις.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε στο BBC, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ότι δεν έχει τελειώσει με τον Πούτιν και ότι μια συμφωνία για την Ουκρανία παραμένει πιθανή.

Η πρώτη πηγή απέρριψε την πρόσφατη δήλωση του Τραμπ ότι ο Πούτιν λέει «ανοησίες», λέγοντας ότι υπήρξε αποτυχία να μετατραπούν οι θετικές συνομιλίες με τον Στιβ Γουίτκοφ σε ουσιαστική συζήτηση για τη βάση μιας ειρηνευτικής λύσης.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών 100% σε ρωσικά προϊόντα, καθώς και δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες που εισάγουν ρωσικά προϊόντα, προκειμένου να πιέσει τη Μόσχα να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. Η Κίνα και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Παρά τις υπάρχουσες κυρώσεις και το κόστος του πολέμου, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη από το 1945, η ρωσική οικονομία των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τα έχει πάει πολύ καλύτερα απ’ ό,τι ανέμεναν πολλοί τόσο εντός Ρωσίας όσο και στη Δύση, σημειώνει το Reuters. Το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης στο 2,5% το 2025, από 4,3% το περασμένο έτος.

Η δεύτερη πηγή είπε ότι ο Τραμπ έχει ελάχιστη επιρροή πάνω στον Πούτιν και υποστήριξε ότι ακόμα και αν η Ουάσινγκτον επιβάλει δασμούς στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, η Μόσχα θα βρει τρόπο να συνεχίσει να το πουλά στις παγκόσμιες αγορές.

«Ο Πούτιν καταλαβαίνει ότι ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και μπορεί να κάνει δυσάρεστα πράγματα, αλλά προσπαθεί να ελιχθεί ώστε να μην τον ενοχλήσει υπερβολικά», είπε η πηγή.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον, μία από τις πηγές προέβλεψε ότι η κρίση θα κλιμακωθεί τους επόμενους μήνες, επισημαίνοντας τους κινδύνους που συνεπάγεται η όξυνση των εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου. Και, όπως είπε, ο πόλεμος θα συνεχιστεί.

